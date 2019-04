Anchetă la Paris după sloganurile "Sinucideţi-vă!" adresate de Vestele Galbene forţelor de ordine Aceasta ancheta, dezvaluita de RTL, a fost deschisa cu privire la ”ultraj fata de persoana depozitara a autoritatii publice comis in grup” si a fost incredintata sigurantei teritoriale a Parisului.



Manifestanti au strigat, in mai multe randuri, in coloana ”vestelor galbene”, la Paris, ”Sinucideti-va, sinucideti-va” adresandu-se fortelor de ordine, in contextul in care politia este afectata de un val de sinucideri fara precedent de la inceputul anului, potrivit news.ro.



Aceste sloganuri au fost aprig condamnate de catre clasa politica si sindicatele politistilor. ”Se atinge… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Frantei s-au facut 11.062 controale preventive. Primele incidente ale zilei au izbucnit dupa ora pranzului. Politistii au folosit grenade lacrimogene pe bulevardul Richard-Lenoir, scrie news.ro. In toata tara au fost mobilizati peste 60.000 de politisti si jandarmi.…

- O ancheta pentru ''escrocherie in banda organizata'', ce vizeaza persoane care au lansat ''fraudulos'' apeluri la donatii sub pretextul reconstructiei catedralei Notre-Dame, a fost deschisa vineri, potrivit Parchetului din Paris, care a facut apel la ''vigilenta'', relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citeste…

- Pericolul incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris a fost eliminat, dar inca nu se stie cum va rezista structura edificiului, a declarat marti dimineata Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul de Interne al Frantei, citat de AFP si Reuters, relateaza Agerpres. “La ora 08:00 (06:00 GMT,…

- Liderii Uniunii Europene si premierul Marii Britanii, Theresa May, au acceptat joi amânarea Brexit pâna pe data de 31 octombrie 2019, a anuntat Donald Tusk, presedintele Consiliului European, la finalul unui summit extraordinar al Consiliului European, care a fost marcat de divergente franco-germane,…

- Zgomote suspecte descrise de unii vizitatori ca fiind focuri de arma au provocat panica sambata seara in parcul de distractii Disneyland Paris, situat la circa 30 de kilometri est de capitala Frantei, relateaza duminica dpa si AFP. Fortele de securitate au declarat inca ca nu au fost trase…

- Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a declarat marți ca s-a întâlnit cu liderii mișcarii antiguvernamentale "vestele galbene" din Franța, o întâlnire care ar putea sa testeze relațiile bilaterale deja tensionate, relateaza Reuters. Di Maio, care conduce, de asemenea,…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…