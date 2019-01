Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al scolii din comuna Gramesti, judetul Suceava, a fost agresat si umilit de un profesor de franceza in timpul orei de curs. Dascalul a fost filmat in timp ce alerga cu un mop in mana dupa elevul de clasa a VII-a. Directorul scolii ne-a declarat ca „profesorul problema” este cercetat disciplinar.

- Un copil de la Școala generala numarul 8 din Suceava a fost diagnosticat cu meningita, iar conducerea unitații de invațamant a decis suspendarea cursurilor timp de trei zile pentru ca salile de clasa sa fie dezinfectate. Baiatul de 9 ani, din clasa a treia, a fost diagnosticat cu o forma ușoara de meningita,…

- Ancheta inedita la o institutie de invatamant unde o profesoara de engleza este cercetata disciplinar pentru ca ar fi folosit cuvinte vulgare la ora, dupa ce a avut o lectie in care a predat partile corpului omenesc. Pentru ca in limba engleza ”oo” se pronunta ”u”, parintele unui copil a considerat…

- Clasa pregatitoare „Curiosii" de la Scoala Primara "Sf. Ioan cel Nou de la Suceava" a colindat joi redactia Monitorului de Suceava. Insotiti de invatatoarele Alina Gherasim, Livia Zugravu si Alexandra Nestor, copiii au vestit Nasterea Mantuitorului, apropierea Sarbatorii ...

- O noua situatie regretabila, regasita intr-o sala de clasa romaneasca, ajunge in atentia opiniei publice. Este vorba despre un incident care, din cate anunta televiziunile de stiri, s-a produs la o ora de biologie desfasurata la scoala “Ioan Grigorescu”, din Ploiesti. Din imaginile ajunse pe internet…

- ISU Suceava a stabilit, duminica, dupa cercetari, ca in casa din Vatra Dornei nu a avut loc o explozie, ci un incendiu, provocat de copilul de 2 ani și opt luni, care, nesupravegheat, a luat jar din foc și l-a scapat pe jos și in patuțul surioarei de 1 an și doua luni, care a murit, scrie Mediafax.Ancheta…

- Unul dintre cele mai vechi accidente grave nesoluționate de procurorii suceveni s-a petrecut tocmai in vara anului 2015. La finele lunii iulie a acelui an, pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Falticeni, doua femei din aceeași familie au murit dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit in ...

- Potrivit ISU Suceava, un autoturism a iesit in afara partii carosabile, in localitatea Gramesti, judetul Suceava. In masina era doar soferul, care este in stare de inconstienta.Echipajul SMURD aplica manevre de resuscitare.A intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Siret cu o autospeciala…