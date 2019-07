Anchetă la o fermă de vaci de lapte din Germania, după acuzaţii că animalele sunt torturate Autoritatile au perchezitionat miercuri 21 de proprietati, dupa ce procurorii au afirmat ca exista suficiente motive pentru a crede ca au fost incalcate legile privind protectia animalelor.



In dosar a fost formata o echipa de 30 de anchetatori din politie si procuratura.



Dintre cele noua persoane anchetate, sase lucrau la ferma, iar trei erau veterinari raspunzatori de ingrijirea vacilor.



La inceputul lui iulie au aparut in presa din Germania inregistrari video realizate de activistii pentru protectia animalelor; angajatii fermei au fost filmati cand loveau cu picioarele,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

