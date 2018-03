Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters.Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission…

- O ancheta interna a fost declansata la Mina Lupeni, din Valea Jiului, dupa ce un angajat al exploatarii a postat pe o retea de socializare fotografii efectuate in subteran cu un telefon mobil, aparat electronic interzis in mina din cauza riscului de explozie care ar putea sa apara in frontul de lucru…

- Moartea celor cinci romani uciși de o puternica explozie produsa la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei Cehiei, a dezvaluit o realitate neștiuta. Intre Romania și Cehia exista in acest moment o legatura nevazuta, un adevarata du-te – vino de mașini care…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- In calitate de membru al Comisiei de Munca dar și al Grupului pentru Tineret in cadrul Parlamentului European, am organizat in data de 21 Martie 2018 un eveniment intitulat „Mai multa mobilitate pentru tineri”. Alaturi de co-organizatorii evenimentului, EFIL - Federația Europeana pentru Invațare…

- Actrita Oana Pellea (56 de ani) a scris pe contul personal de Facebook un text dur la adresa persoanelor care au numai cuvinte de lauda la adresa regretatului Andrei Gheorghe, dar care, in timpul vietii, nu i-au oferit un loc de munca care sa fie „la inaltimea inteligentei si culturii lui“.

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- O tânara care a lucrat la pizzeria Dolce Vita, de pe strada Piezișa, îi acuza pe patroni ca nu i-au facut contract de munca și nu au platit-o. ”Am fost amenintata sa sterg postarea, dar totusi ar trebui sa stea sus! ATENTIE mare la acesti 2…

- Incepand cu anul 2019, la nivel european va functiona Autoritatea Europeana a Muncii, care va asigura accesul la protectie sociala pentru toti salariatii dar si pentru lucratorii independenti. Cel putin asa isi propun oficialii Comisiei Europene.

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam…

- "Cresterea economica puternica a Romaniei necesita continuarea reformelor structurale si a consolidarii fiscale. Gradul de ocupare a fortei de munca a continuat sa creasca in 2017, iar rata somajului a atins unul din cele mai scazute nivele din ultimii 20 de ani. Datorita eliminarii de taxe si cresterilor…

- CNAS a obtinut de la Comisia Europeana o finantare de aproape 1 milion euro pentru proiectul informatic Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI (OSHIG). In contextul in care la nivelul UE se urmareste renuntarea la schimbul de documente pe suport hartie intre institutiile din statele membre…

- Fostul premier Victor Ponta face glume pe seama atitudinii liderului PSD Liviu Dragnea la intalnirea cu al doilea om din Comisia Europeana, Frans Timmermans. Potrivit lui Ponta, oameni onești sau naivi au fost "folositi cinic doar ca material de negociere pentru ca dosarele lui Dragnea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, la Bucuresti, ca el a fost cel care a adus de fiecare data in discutiile cu oficialii romani Directia Nationala Anticoruptie si i-a spus liderului PSD Liviu Dragnea ca social-democratii ar trebui sa fie preocupati in primul…

- Peste 3.000 de carti de munca, uitate la ITM Teleorman in Social / Din 2011, carțile de munca sunt doar in format electronic, astfel ca inspectorii ITM au anunțat la momentul respectiv ca angajații din Teleorman iși pot ridica vechile carnete. Deși a trecut destul timp de la trecerea cartilor…

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti un raport de respingere propunerii legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, pe pagina sa de Facebook.

- Schimbare-surpriza la varful Inspectoratului Teritorial de Munca: Gabriel Constantin Gheorghe a fost numit inspector-sef interimar, pe o perioada determinata, respectiv din 26 februarie si pana la organizarea unui concurs pentru ocuparea acestui post. Gabriel Gheorghe a fost, pana la numirea sa ca sef…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din blocul comunitar. In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor…

- Liberalii sustin ca hotararea Parlamentului in acest caz este neconstitutionala deoarece incalca principiul legalitatii prin nerespectarea Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si dispozitii din Constitutie.In opinia PNL, hotararea incalca…

- PNL contesta la CCR decizia infiintarii Comisiei de ancheta in cazul SPP Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP si a modului in care este posibil ca acesta…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au descoperit, ieri, pe un santier din cartierul Bicaz, din municipiul Targu Jiu, unde sunt construite locuinte pentru dezvoltatorul imobiliar Narcis Ciocazanu, cinci angajati care munceau fara forme legale.

- Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva”, proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP.

- Constructorul de automobile Ford Romania a devenit cel mai mare angajator din judetul Dolj, compania situandu-se pe primul loc ca numar de angajati cu 4.419 salariati si tot atatea contracte de munca, potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM). Conform datelor furnizate AGERPRES de catre ITM…

- Fiecare și-a schimbat locul de munca pana acum, așa ca toata lumea știe ca toata negocierea se invarte asupra a doua subiecte ”fierbinții”: banii și programul. Dar cum gospodarul iși face vara sanie și iarna car, participarea la un interviu in care știi dinainte cam ce salarii sunt in firma respectiva…

- Dupa oprirea extractiei de carbune programul de inchidere la Mina Lupeni se va derula cu lucrari de subteran pana in iunie 2021, iar ecologizarea exploatarii miniere, inclusiv partea de suprafata, va trebui sa se termine pana la sfarsitul anului 2024. Potrivit Agerpres, liderul sindical a…

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018. Informtia a venit duminica de presedintele…

- Comisia Europeana acuza Facebook si Twitter ca nu au aplicat schimbarile cerute de autoritatile europene pentru ca normele privind protectia consumatorilor sa fie respectate. CE a laudat Google, insa a spus ca raspunsurile nu au fost la fel de pozitive din partea Facebook si Twitter. "Este inacceptabil…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis joi convocarea pentru marti la ora 14,00 a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite…

- Sindicatele din mineritul Vaii Jiului atrag atentia asupra pericolului care planeaza asupra productiei de huila si aprovizionarii termocentralelor, avertizand asupra faptului ca, pana la sfarsitul saptamanii, s-ar putea crea un blocaj din cauza lipsei spatiilor de depozitare. Potrivit presedintelui…

- Europarlamentarul Cristian Preda are o reactie dura, pe Facebook, dupa gafa de proportii a sefei Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati. "Dreptul femeii de a fi motostivuitor - inca o contribuție valoroasa a PSD la cultura politica europeana", scrie Preda.Citeste…

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Inspectorii de munca din judetul Hunedoara au finalizat ancheta in cazul surparii de la Mina Lupeni, iar prinicpalele cauze identificate sunt suprapunerea unei caderi de plafon, peste o fisura existenta si o acumulare de minereu. Dosarul va fi inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca si specialistii angajati in cercetarea tehnica a accidentului de munca din Mina Lupeni, in care au murit doi mineri, a prezentat raportul care dezvaluie cauzele tragediei din toamna anului trecut.

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 ianuarie 2018 I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Ancheta la Spitalul Huedin: pampers așezat pe capul unei paciente decedate pentru a opri secrețiile Conducerea Spitalului Orasenesc Huedin a declansat, luni, o ancheta interna dupa ce brancardierii au pus pe capul unei paciente decedate un pampers, pentru a opri scurgerea unor secretii. Managerul…

- Angajatii de la Ford Craiova au inceput demersurile pentru declansarea conflictului de munca. Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.…

- Cristina Neagu, componenta nationalei Romaniei si a echipei CSM Bucuresti, a fost aleasa cea mai buna jucatoare din 2017 intr-o ancheta a Federatiei Europene de Handbal (EHF), realizata pe baza votului fanilor, a anuntat duminica pagina oficiala de Facebook a acestei instante. Cristina…

- Monalisa Pandelea a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna valorificata la adevaratul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…