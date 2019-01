Stiri pe aceeasi tema

- O posibila tentativa de sinucidere a avut loc joi la metrou la statia Piata Romana, la doar o zi dupa ce un tanar a incercat sa se sinucida la statia Costin Giorgian. Asa informeaza Metrorex care adauga ca, astazi, incepand cu ora 15:00, circulatia trenurilor de metrou este reorganizata pe Magistrala…

- O persoana in varsta de 72 de ani a murit si alta a fost ranita grav dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de o locomotiva, marti, in localitatea Jucu de Mijloc, judetul Cluj, traficul feroviar in zona fiind blocat, informeaza Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar,…

- O persoana care nu s-a asigurat la trecerea liniilor de cale ferata a murit dupa ce a fost lovita, miercuri dimineata, de un tren de calatori, in Statia CFR Murfatlar, scrie Agerpres. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia feroviara in zona este oprita pana la finalizarea…