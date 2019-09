Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au in lucru un dosar penal ce vizeaza modul in care societațile RISI ROMUNO și OREZUL GIURGENI au beneficiat de subvenții agricole. Ambele firme au concesionat, pentru o perioada de 30 de ani, o suprafața de peste 450 de hectare din terenurile pe care Consiliul…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, vizata fiind chiar sotia lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa cu privire la Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca,…

- Surse din Procuratura Generala au declarat pentru realitatea.md ca, cauza penala pe faptul uzurparii puterii in stat se afla in gestiunea procurorului „pentru misiuni speciale” a Procuraturii Generale, Viorel Radețchi.

- In cazul Caracal, expertul criminalist Dan Antonescu nu exclude posibilitatea ca Alexandra Macesanu sa fi cazut victima a traficantilor de carne vie, lucru care inseamna ca poate fi in viata in acest moment. “Este un sport national in acea zona. Practic, ca este unul dintre domeniile de activitate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Nicolae Moga, sa mearga la Caracal pentru a urgenta ancheta in cazul fetelor disparute. ''Eu cred ca trebuie facuta o ancheta foarte serioasa, o ancheta rapida. I-am solicitat ministrului Afacerilor Interne…

- Fostul ministru al Apelor și Padurilor, Doina Pana, a fost audiata la DIICOT, in dosarul in care a acuzat ca impotriva ei a avut loc o tentativa de omor, prin otravire cu mercur. Ea susține ca banuiește pe cineva, dar nu poate spune public un nume cat timp se face cercetari de catre procurori.Citește…