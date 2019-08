Anchetă la IPJ Vrancea după o reclamaţie de şicanare în trafic Ancheta la IPJ Vrancea dupa o reclamatie de sicanare in trafic Este ancheta la Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea, dupa ce în spatiul public a aparut înregistrarea unor apeluri, facute de o tânara, care reclama ca este sicanata în trafic si careia i s-a raspuns ca nu exista în zona niciun echipaj de politie care sa o ajute. La fel ca în cazul Caracal, institutiile se învinovatesc reciproc. Politia Vrancea sustine ca dispecerul de la 112 i-ar fi spus tinerei ca nu sunt echipaje de politie disponibile, varianta respinsa, însa,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anuntat ca va trimite, luni, Corpul de control la Vrancea pentru a verifica situatia aparuta la Serviciul unic pentru apeluri de urgenta 112, dupa ce un operator...

- O fata din Vrancea a sunat la 112 și a cerut sa vina un echipaj de poliție pentru ca a fost șicanata și urmarita in trafic. Operatorul 112 s-a rastit la fata și i-a spus ca nu are echipaj disponibil. Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a anunțat ca va trimite corpul de control al IPJ Vrancea pentru…

- "In fata cetateanului nu raspunde doar clasa politica, ar trebui sa raspunda toata lumea, fie ca vorbim de magistrati, politisti sau functionari publici. Pentru erori in fata cetateanului trebuie sa raspunda in mod egal toata lumea pentru ca cetateanul are dreptul sa beneficieze de cele mai bune…

- Premierul Viorica Dancila va susține declarații de presa astazi, la ora 20.00, la Palatul Victoria. Șefa Guvernului a anunțat, miercuri, ca a trimis Corpul de control al Guvernului pentru a verifica cum au acționat structurile Ministerului Afacerilor de Interne în cazul de la Caracal.„În…

- Corpul de control al premierului a inceput de marti actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile Ministerului Afacerilor Interne in cazul de la Caracal, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, care a transmis ca romanii trebuie sa continue sa creada in MAI. "In ultimele…

- Corpul de control al premierului a inceput de marti actiunea de control pentru verificarea modului in care au actionat structurile Ministerului Afacerilor Interne in cazul de la Caracal, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat si pentru…

- Viorica Dancila a anuntat ca a trimis, de marti, Corpul de control al Guvernului pentru a verifica cum au actionat structurile Ministerului Afacerilor de Interne in cazul de la Caracal. „In ultimele zile am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru…

- „In ultimele zile, am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat și pentru a preintampina in viitor situații similare. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a avut deja in aceasta dimineața discuții cu structurile…