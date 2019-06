Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat de uciderea politistului Cristian Amariei risca inchisoare pe viata, avand in vedere modul de comitere a crimei, circumstantele faptelor, dar si antecedentele penale. In ultimul caz de ucidere a unui politist din Timis, criminalul a primit in prima instanta inchisoare…

- Maria Ghiorghiu sustine ca a prezis moartea lui Cristian Amariei, politistul impuscat de un interlop duminica, in Timis. Clarvazatoarea a scris pe blogul sau inca de anul trecut despre aceasta tragedie.

- Astazi, la Constanta dar si in toate institutiile Politiei din tara se va tine un moment de reculegere in memoria politistului Cristian Amariei, decedat duminica, in urma unei misiuni.Politistul se afla in misiune in comuna Izvin din judetul Timis cand a fost impuscat in zona gatului si a pieptului,…

- Declarații tranșante facute de șeful Poliției Romanie, chestorul Ioan Buda. Acesta susține ca vina pentru moartea polițistului din Timiș, care a fost impușcat ieri de un urmarit internațional pentru talharie, o poarta Inspectoratul de Poliție din Timiș, care nu a organizat ca la carte operațiunea…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe familiei polițistului ucis de un urmarit general in Timiș. Polițistul impușcat mortal la datorie avea 43 de ani. Cristian Amariei a fost impușcat de trei ori de un individ urmarit internațional pentru talharie și a suferit rani in zona gatului…

- Familia polițistului din Timiș, care a fost ucis de un fugar, a avut un șoc cand a venit la locul crimei. Intr-o filmare postata pe rețelele de socializare se poate vedea disperarea familiei la aflarea veștii ca nu-l vor mai avea alaturi pe Cristian Amariei.Citește și: Dumitru Coarna cere…

- Moartea polițistului din Timiș, Cristian Amariei, dupa ce a fost impușcat de un urmarit internațional l-a indignat pe Marian Godina. Cunoscut pentru criticile dese și acide aduse sistemului in care lucreaza, acesta a cerut demisia ministrului Carmen Dan, in urma evenimentelor petrecute duminica.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca ancheta in dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina intra in competenta DNA. Instanta a respins astfel o decizie contrara a Tribunalului Bucuresti.