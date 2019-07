Anchetă la Caracal. Profeosara Alexandrei a mers la ocazie cu suspectul ”Am avut-o ca eleva pe Alexandra. Era un copil exemplu. Copilul asta era o fetița care mergea la toate activitațile. Facea naveta la liceul din Caracal, timp de șase ani de zile. Și eu am facut naveta și eu m-am uract in mașina omului astuia. Am avut incredere in el, am considerat ca e un om serios, de varsta mea. Nu m-am gandit o clipa ca mi se poate intampla ceva in mașina acelui om. Sa știți ca nu am avut ocazia sa vorbesc cu el. Ma intreba unde mergeți și atat, scurt. Nu am avut ocazia sa il privesc in ochi. Alexandra se ducea la ocazie numai atunci cand pierdea microbuzul. Eu de fiecare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

