Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera in Caracal este afectata din cauza numarului mare de persoane adunate in fața casei lui Gheorghe Dinca. Spre Craiova, traficul se desfasoara pe o singura banda, alternativ, iar pe sensul catre Caracal traficul este deviat pe centura orașului.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fața casei din Caracal in care a fost ucisa Alexandra Maceșan. Oamenii au huiduit forțele de ordine și protesteaza impotriva pasivitații poliției in cazul fetei omorate. In timp ce poliția și procurorii efectau cercetarea la locul crimei, numarul oamenilor din…

- Imagini și scene dramatice la locul unde ar fi fost comise mai multe crime odioase. Zeci de oameni s-au strans in fața casei lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi luat mai multe tinere la ocazie, tinere pe care apoi le-ar fi ucis in moduri cumplite.

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza in județul Satu-Mare. O persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite in urma impactului frontal dintre doua autoturisme. Printre victime se numara și o femeie insarcinata, susține Romania TV. Mai multe echipaje medicale…

- Traficul pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, intrerupt la kilometrul 180 din cauza unui accident grav soldat cu un mort și șase raniți, a fost reluat dupa aproape o ora și jumatate, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza mediafax."In judetul Constanta, circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 (E671) Satu Mare – Carei, in zona localitatii Moftinu Mic (judetul Satu Mare), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o persoana a suferit leziuni usoare.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65E, in localitatea Piatra, judetul Teleorman, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a parasit carosabilul, lovind doi minori in fata unui imobil. In urma impactului toate cele trei persoane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 31, in zona localitatii Bolintin Vale, judetul Giurgiu, circulatia este intrerupta pe ambele benzi, pe sensul spre Capitala, pentru cercetarea imprejurarilor producerii…