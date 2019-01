Ancheta la Brasov. Un barbat care luase un taxi si se deplasa spre centrul orasului a decedat in autoturism Un barbat in varsta de 68 de ani care luase un taxi din zona Noua si se deplasa spre centrul orasului a decedat in autoturism, informeaza IPJ Brasov citat de Agerpres.roBarbatul a fost preluat miercuri din zona Noua, un cartier de la marginea orasului, si trebuia sa ajunga la Onix, pe strada Grivitei, aproape de centru. Cand a ajuns la destinatie, soferul taxiului si a dat seama ca barbatul decedase.La fata locului s au deplasat specialisti criminalisti, un echipaj de Politie si unul de jandarmi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv exploziv a ranit un ofițer de poliție care se afla in fața unei biserici din centrul Atenei joi dimineata, a anuntat televiziunea de stat ERT, relateaza Reuters.Explozia a avut loc in fața bisericii Sfantul Dionisie din districtul Kolonaki, in centrul Atenei, in jurul orei locale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1B, la kilometrul 18 900, in localitatea Valea Calugareasca, judetul Prahova, o persoana care a traversat neregulamentar a fost lovita de un autoturism, fiind proiectata ulterior intr un alt autoturism, care circula…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73A Rasnov Predeal, in localitatea Paraul Rece, judetul Brasov, o autoutilitara neechipata corespunzator a derapat pe carosabil si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un autoturism care circula…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 E671 Sacueni Oradea, pe raza localitatii Diosig judetul Bihor , a avut loc o coliziune intre un autoturism si o betoniera.In urma impactului, o persoana a decedat, iar alte doua au fost ranite grav. Traficul este oprit…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis o ancheta, dupa ce pe o retea de socializare a aparut o fotografie cu o batrana grav bolnava internata intr-un centru de ingrijire care prezenta mai multe rani la o mana si la fata. In comentariul atasat fotografiei se mentiona ca femeia a fost muscata…

- Doua persoane au fost ranite, sambata, in județul Sibiu, dupa ce masina in care se aflau a fost proiectata intr-un stalp de un alt autoturism, care la randul sau fusese lovit de un vehicul condus de un tanar de 21 de ani.Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu anunța ca accidentul s-a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN79 E671 Oradea Arad, intre localitatile Nojorid si Les in judetul Bihor , a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un autoturism.Potrivit primelor date, o persoana a decedat, iar alte doua au fost ranite.Circulatia…