Mai multe state membre ale Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au cerut anchetarea presedintelui bancii, Suma Chakrabarti, dupa acuzatii privind colectarea de date personale ale unor directori, arata un document consultat de Reuters. Mai multi membri ai consiliului director au formulat in 29 mai o reclamatie impotriva presedintelui. Reclamantii, reprezentand unele din guvernele celor 67 de state actionare ale bancii, s-au adresat directorului pentru conformitate, afirma patru surse ale agentiei Reuters, care in momentul respectiv aveau functii de directori in BERD. "Presedintele…