Anchetă la Avioane Craiova după dezvăluirile România TV VIDEO Doua ministere vor sa afle adevarul despre megacontractul incheiat de uzina de avioane Craiova. "Corpul de Control al ministerului face o verificare vizavi de aceste lucruri pentru ca este un contract foarte mare si eu tin ca fabrica craiova sa ia acest contract si sa reusim sa ne onoram fata de armata romana promisiune pe care o avem: sa livram un avion Soim performant", declara Niculae Badalau, ministrul Economiei. La procedura de atribuire au participat mai multe firme, insa managerul din Craiova a ales compania care i-a finanțat anterior un stagiu de practica in Canada. Mai mult,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

