Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce, joi, o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida si a lasat la fata locului victima, care era…

- Zi de coșmar pentru o femeie dintr-o comuna argeseana. A fost injunghiata in plina strada si ore in sir nu i-a venit nici o ambulanta in ajutor. Chiar sotul femeii a vrut sa o omoare si apoi a incercat si el sa-si ia viata.

- SAJ Arges a solicitat demararea unei ancnete administrative in cazul unui echipaj medical care joi a intervenit in localitatea Calinesti, acolo unde un barbat si-a injunghiat concubina si apoi a incercat sa se sinucida. Autoritatile au fost anuntate despre acest caz de catre un barbat care…

- Un barbat de 47 de ani, din județul Argeș, și-a injunghiat iubita chiar de Ziua Femeii, iar apoi a incercat sa se sinucida, infigandu-și un cuțit in inima. Echipajul medical sosit la fața locului l-a luat pe barbat, care era extrem de agitat, pentru a-l duce la spital, insa a lasat-o pe femeie la locul…

- Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Arges a inceput o ancheta administrativa dupa ce o asistenta care a intervenit in localitatea Calinesti, unde un barbat si-a injunghiat concubina, a preluat agresorul care a incercat sa se sinucida si a lasat la fata locului victima.

- O femeie din judetul Arges, care fusese injunghiata de concubinul sau a fost uitata de medicii de la ambulanta, la locul atacului, informeaza Antena3.ro. Echipajul sosit la fata locului l a luat pe agresor, care era extrem de agitat, dar pe victima au lasat o acolo, desi se afla in stare grava. Abia…

- Un incident sangeros s-a petrecut azi, intr-un tramvai de pe linia 9, in zona Garii de Nord din Timișoara. O femeie a fost batuta și taiata cu cuțitul in vazul calatorilor, fara ca cineva sa intervina, deși pe podeaua tramvaiului era o balta de sange. Singura care a avut curajul sa coboare sa-l urmareasca…

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost injunghiata cu un cutter de concubinul sau de 21 de ani, intr-un tramvai din Timisoara. In urma incidentului, femeia a fost transportata la spital, iar barbatul a fost preluat de politisti pentru a fi audiat, scrie digi24.ro.

- Femeia și barbatul calatoreau impreuna cu tramvaiul. La un moment dat, barbatul a inceput sa o loveasca cu pumnii pe femeie, apoi a injunghiat-o. O calatoare, martor al intregii scene, l-a alertat pe vatman si a sunat la 112. "In cursul zilei, politistii au fost sesizati cu privire…

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost injunghiata cu un cutter de concubinul sau de 21 de ani, intr-un tramvai din Timisoara. In urma incidentului, femeia a fost transportata la spital, iar barbatul a fost preluat de politisti pentru a fi audiat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Femeia și barbatul calatoreau impreuna și parea ca ar fi fost iubiți, din discuțiile pe care le purtau și care se aprinsesera, porivit banatulazi.ro. La un moment dat, barbatul a inceput sa o loveasca cu pumnii pe femeie, apoi a injunghia-o. O calatoare, martor al intregii scene, l-a alertat…

- Politia britanica ancheta marti in vederea elucidarii „cat mai rapid posibil” a circumstantelor misterioasei presupuse otraviri a unui barbat prezentat de presa ca fiind un fost agent rus aflat in serviciul Regatului Unit, spitalizat in stare critica, relateaza AFP.

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- O crima infioratoare urmata de sinucidere a avut loc in spitalul din Slatina. Un infirmier a ucis o asistenta cu care avea de cativa ani o relatie.Ulterior, in locuinta din Slatina a lui Gheorghe Ghenea, infirmierul care a ucis asistenta s a gasit un bilet de adio. Biletul a fost gasit de sora barbatului…

- A salvat mii de vieți, dar pe ea nu a putut nimeni sa o salveze! Florina Badea, asistenta la Serviciul Județean de Ambulanța Argeș, a decedat duminica la doar 54 de ani. Femeia suferea de o boala nemiloasa, cancer. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata dupa ce a lasat un mesaj pe o ambulanța. Femeia le scrisese medicilor in mesajul respectiv sa-și mute mașina fiindca nu au dreptul sa parcheze in fața casei sale. ″Daca duba aceasta este pentru oricine altcineva decat Numarul 14, atunci nu…

- O femeie din Nebraska a dorit sa obțina cat mai mulți bani intr-un timp foarte scurt, așa ca a gasit o modalitate ușoara. Ii pacalea pe barbații naivi, de la care reușea sa obțina sume astronomice, scrie click.ro.

- Avocatul Poporului (AP) a anuntat miercuri ca s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unui elev nevazator de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti, care nu este lasat sa intre in scoala impreuna cu insotitorul legal. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza…

- O femeie a ajuns la ora 3 dimineata la maternitate cu contractii. Spre uimirea tuturor, bebelusul nu a mai putut astepta sa ajunga intr-o sala de nasteri si a venit pe lume chiar pe holul spitalului.

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate inedita de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati....

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate simpla de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati. Printre ei si unul din Timisoara care a si ramas fara o suma importanta de bani. Acesta […] The post Barbat…

- Ancheta in cazul unui accident rutier mortal ar putea fi lamurita de testele ADN, dupa ce nu s-a putut stabili in alt mod care dintre cei doi barbati care se aflau in masina care a dat peste o femeie s-a aflat la volan. Ambii erau bauti, iar fiecare a declarat ca celalalt s-a aflat la volan. Cum ...

- O femeie de 65 de ani din municipiul Satu Mare a fost salvata dintr-un imobil aflat in flacari de catre un pompier aflat in timpul liber, acesta intrand in locuinta avand pe el o haina pe care a udat-o intr-un apartament vecin, precizeaza joi, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul pentru Situatii…

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- Dupa incidentul petrecut intr un mall din Bucuresti, unde o femeie a fost incatusata dupa ce si a agresat copilul, dar si pe politistii veniti sa o legitimeze, reprezentantii SNPPC vin cu cateva precizari menite sa aduca lumina in acest caz. Potrivit SNPPC, zilele trecute, in urma unui apel telefonic,…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar sub ochii copilului ei, ce pare sa nu aiba mai mult de 5 ani. Mama tipa si cere sa fie lasata in pace, dar oamenii…

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- UPDATE.Directoarea unei gradinite private din Capitala a ajuns in stare grava la spital, vineri, dupa ce a fost injunghiata de catre fostul ei sot, incidentul avand loc in biroul femeii din unitatea de invatamant. Impotriva sotului acestuia exista un ordin de restrictie emis de instanta.

- O tanara a fost agresata in proximitatea cladirii unei gradinite din sectorul 2 al Capitalei. Totul s-a intamplat vineri in jurul pranzului. Alertati despre producerea incidentului violent, medicii si politistii au ajuns la fata locului, adica pe strada Agricultori, din Bucuresti. Din primele informatii,…

- Au fost scene socante in Bucuresti! O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Incidentul a avut loc in urma cu scurt timp."Prin apel 112, in jurul orei 12.20 a fost sesizata o agresiune asupra unei femei. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe…

- Victima este o femeie in varsta de aproximativ 35 de ani. Aceasta se afla in stop cardio-respirator, iar la fața locului au ajuns doua echipaje SMURD care incearca sa o resusciteze, potrivit Romania TV. Se pare ca, imediat dupa ce a atacat-o, barbatul si-a pus capat zilelor si a fost gasit…

- Femeie injunghiata, langa o gradinița din Capitala. Nu se cunoaște starea femeii, dar o ambulanța a sosit la fața locului. Atacul a avut loc pe strada Agricultori din București. Ulterior, un barbat, posibil agresorul, ar fi incercat sa se sinucida. Știre in curs de actualizare. FOTO – Arhiva CITEȘTE…

- Un tanar din Slobozia, a carui soție a murit dupa ce a nascut un copil sanatos intr-un spital privat din Constanța, crede ca ar putea fi vorba de o eroare medicala și cere autoritaților sa ancheteze cauzele tragediei.

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- CRIMA INFIORATOARE LA COAFOR. Femeie ucisa de un subofiter MAPN O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit informatiilor din presa locala,…

- O femeie din comuna Stanesti, judetul Gorj, a fost amendata de politistii din localitate cu 100 de lei pentru ca si-ar fi lasat cainele liber pe drum. Contravenienta sustine ca nu era cainele ei.

- „Asistenta de la materntate s-a uitat la mine, apoi la Jonah, apoi din nou la mine si nu-i venea sa creada. Pielea unor bebelusi se inchide la culoare dupa cateva saptamani de la nastere, dar Jonah este complet alb acum, la cateva luni. Ni s-a spus ca probabil avem o gena recesiva. Parintii mei sunt…

- Cosmarul fostei jurnaliste a inceput vara trecuta, cand Cornel Cristian Achim a jefuit-o. Acesta a fortat un geam si a sustras patru laptopuri. Politia l-a prins si gasit asupra sa unul dintre laptop-uri. Dupa acest episod, individul a stat in arest preventiv, insa judecatorii au decis sa-l…

- Scene absurde intr-un bar din Sighisoara! Un barbat a insistat sa intre intr-o carciuma alaturi de animalul sau de companie. Teoretic, nu ar fi fost nicio problema daca animalul lui de companie ar fi fost un bichon. Numai ca discutam despre un cal.

- Neajunsurile din Romania au determinat tot mai mulți romani sa plece peste hotare, in cautarea unui loc de munca mai bine platit. Din pacate, de multe ori, conaționalii noștri au fost nevoiți sa iși lase copiii acasa.

- Unei femei din Caras-Severin i-au fost amputate manile, dupa ce cainele fiicei sale i le-a sfasiat in timp ce ea a incercat sa il hraneasca. Ajunsa de urgenta la spital, medicii i-au spus ca nu ii mai pot salva membrele superioare.

- Conducerea Spitalului Judetean Suceava a declansat o ancheta în cazul unei femei cu peritonita care a murit pentru ca nu ar fi fost operata la timp. Fiul femeii sustine ca de la prima consultatie a trecut foarte mult timp în care a fost pus sa astepte.

- Conducerea Spitalului Judetean Suceava a declansat o ancheta in cazul unei femei cu peritonita care a murit pentru ca nu ar fi fost operata la timp. Fiul femeii sustine ca de la prima consultatie a trecut foarte mult timp in care a fost pus sa astepte.

- Politistii si procurorii au deschis o ancheta dupa ce o femeie in varsta de 76 de ani a cazut de la etajul opt al unui bloc din zona Splai Bahlui, in municipiul Iasi. La fata locului a sosit un echipaj SMURD, insa echipa medicala a fost nevoita sa declare decesul. Reprezentantii IPJ Iasi au demarat…

- Compania Nationala a Cailor Ferate Romane a fost trimisa in judecata pentru vatamare corporala din culpa, la trei ani de la un accident petrecut in gara satului Subcetate (Hateg), in urma caruia o femeie a ramas fara un brat.

- 11 persoane au ajuns pana la urma la Spitalul Judetean Buzau dupa accidentul infiorator produs ieri in fata Scolii generale numarul 1 din municipiul Buzau . 9 victime au fost transportate la spital cu salvarile, in timp ce doua au ajuns ulterior cu masinile personale. La acest moment, 6 oameni doborati…

- Ancheta in cazul unui accident rutier deosebit de grav, in urma caruia o femeie care se deplasa pe marginea drumului a fost omorata, trebuie sa stabileasca un detaliu esential: care dintre cei doi barbati care se aflau in masina care a dat peste femeie s-a aflat la volan. Ambii erau bauti, iar ...