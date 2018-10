Stiri pe aceeasi tema

- Presa turca a publicat joi imagini care refac traseul parcurs la Istanbul de un ofiter al serviciilor de securitate apropiat al printului mostenitor al Arabiei Saudite si prezentat drept seful „echipei de executie“ care l-ar fi asasinat pe jurnalistul saudit disident Jamal Khashoggi, releva France-Presse.

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Autoritatile turce au inceput luni seara perchezitia consulatului saudit la Istanbul in cadrul anchetei asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, Donald Trump afirmand, la randul sau, ca eventuala asasinare acestuia, imputata Riadului, posibil sa fi fost comisa de "elemente incontrolabile",…

- Uniunea Europeana sustine pozitia SUA privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi si doreste de asemenea o "ancheta aprofundata" in acest caz, a declarat marti la Lisabona vicepresedinta Comisiei Europene, Federica Mogherini, relateaza AFP. "Noi subscriem 100% la pozitia americana. Asteptam…

- Coalitia care intervine in Yemen sub comanda Arabiei Saudite si-a reluat vineri criticile la adresa anchetatorilor ONU, pe care-i acuza de partinire, sugerand ca se opune reinnoirii mandatului lor, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Decizia urmeaza a fi luata in scurt timp de Consiliul…

- Coalitia care intervine in Yemen sub comanda Arabiei Saudite si-a reluat vineri criticile la adresa anchetatorilor ONU, pe care-i acuza de partinire, sugerand ca se opune reinnoirii mandatului lor, relateaza France Presse. Decizia urmeaza a fi luata in scurt timp de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului…

- De subliniat este ca la Geneva isi are sediul Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet. "Luati o pozitie ferma impotriva abuzurilor comise la adresa drepturilor omului in Romania! 80.000 de romani va cer sa actionati impotriva abuzurilor de drepturile omului impotriva protestatarilor…

- Comunitațile Declic și "Rezist Zurich" au inchiriat un spațiu publicitar in Gara Aeroportului din Geneva pentru a rula imagini cu acțiunile represive ale jandarmilor de la protestul antiguvernamental din 10 august de la București. Prin acestea, se transmite un mesaj catre Inaltul Comisar ONU pentru…