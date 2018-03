Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Ilfov a declanșat o ancheta dupa in mai multe unitați de invațamant preșcolar din localitatea Voluntari a izbucnit un focar de toxiinfecție alimentara,activitatea fiind suspendata in toate unitațile unde s-au inregistrat cazuri, iar reluarea activitații se va face numai…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara a finalizat ancheta in cazul exploziei din subteranul Minei Uricani, deflagratia fiind cauzata de utilizarea "rechizitelor de fumat" intr-un loc nepermis in care exista o concentratie de metan, a informat vineri ITM Hunedoara. Explozia…

- Viorel Lazar, administratorul societatii Lazar & Sohne, un jucator important pe piata preparatelor din carne, a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad. Anchetatorii sustin ca Lazar ar fi vinovat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.…

- Inspectorii ITM au finalizat raportul in cazul accidentului de munca de la mina Uricani, din luna octombrie a anului trecut. Ancheta scoate la iveala o situație extrem de grava. Inspectorii de munca au stabilit ca explozia de la mina Uricani s-ar fi produs din cauza fumatului in subteran. “Urmarea…

- Unitațile medicale din Valea Jiului nu sunt pregatite pentru a-i trata, pe termen mediu și lung, pe minerii accidentați in subteran. In cazul unor accidente de mina, minerii sunt stabilizați la Petroșani, iar apoi transportați la marile spitale din țara. Oficialii Ministerului Sanatații susțin ca…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IPJ Timiș, impreuna cu polițiștii municipiului Lugoj, au efectuat, miercuri dimineața, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Lugoj, sapte perchezitii domiciliare in județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.…

- Aproximativ 16 persoane au fost ucise și in jur de 18 au fost ranite miercuri in urma unui atac sinucigaș ce a avut loc la Kabul. Anunțul a fost facut de Ministerul de Interne afgan. Explozia, produsa...

- Ancheta in Jandarmerie, dupa ce un surdo-mut a fost amendat pentru ca... a strigat impotriva PSD. Barbatul de 54 de ani s-a aflat printre cei care au participat la un protest, in fata Salii Palatului din Bucuresti, in timpul desfasurarii congresului social-democratilor.

- Politistii brasoveni anunta ca au un suspect, in cazul agresiunii sangeroase de sambata seara, din Piata Unirii, pe care insa nu l-au prins deocamdata. „Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor.…

- Politistii au reusit identificarea a patru vulcaneni (dintre care trei sunt minori), banuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt calificat. Unul dintre acestia, in varsta de 18 ani, a fost retinut preventiv pentru 24 de ore. Politistii vulcaneni au reusit, in urma unei actiuni ce a…

- Peste 30 de persoane sunt cercetate de politisti pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care delapidare, contrabanda cu tigari si produse petroliere. Valoarea bunurilor confiscate in urma perchezitiilor este de aproape 500 de mii de lei. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, politistii…

- Cinci persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma celor peste 100 de perchezitii din 22 februarie, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de 2 milioane de euro. Politistii Serviciului de Investigare…

- Regulile in funcție de care se desfașoara inspecția fiscala și controlul antifrauda urmeaza sa fie modificate, potrivit unui anunț facut marți de Daniel Tudor, vicepreședintele ANAF, in cadrul unei conferințe de fiscalitate organizate in București. Oficialul Fiscului a spus ca propunerile pentru modificarea…

- Peste 100 de perchezitii au avut loc joi, 22 februarie, in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro. Oamenii legii au descins si la suspecti din judetul Salaj. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, perchezitiile…

- Potrivit sursei citate, perchezitiile sunt efectuate în Bucuresti si în judetele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, Cluj, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj si Caras - Severin, la activitati participând si politisti specializati în investigarea…

- 'Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal patru femei', a precizat intr-un comunicat Ministerul local al Afacerilor Interne, adaugand ca 'o localnica, un politist si un membru al Garzii Nationale ruse au fost de asemenea raniti'. Atacatorul a fost ucis intr-un…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca va face verificari la Spitalul de Arsuri din Bucuresti, dupa ce în spatiul public au ajuns informatii privind situatia finaciara extrem de grava.

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Lamuriri esentiale in cazul lui Radu Mazare, dat in urmarire internationala. El NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase fostul primar de Constanta, informeaza stirileprotv.ro.Consulul general onorific la Bucuresti al acestui stat il contrazice categoric. Spune ca Ministerul de Externe…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Cazul fetiței aflata la un pas de moarte in care mama acuza medicii din Targu Jiu de incompetența este redeschis de catre Poliție. Totul vine dupa ce tatal copilului din Targu Jiu mort la București, duminica 11 februarie, aduce aceleași acuzații grave la adresa medicilor din Targu Jiu.…

- Ancheta este efectuata prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. "Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica…

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu și efectueaza, prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detenție și Domeniul armata, poliție, justiție, penitenciare, o ancheta in cazul gardienilor de la Penitenciarul Spital București Rahova, care ar fi maltrat deținuți. Potrivit unui…

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Hunedoara au anuntat, marti, ca ancheta desfasurata la Mina Lupeni, unde doi mineri au murit in urma unui accident, a fost finalizata. Dosarul va fi trimis Parchetului de pe langa Judecatoria...

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Hunedoara au anuntat, marti, ca ancheta desfasurata la Mina Lupeni, unde doi mineri au murit in urma unui accident, a fost finalizata. Dosarul va fi trimis Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectorii de munca din judetul Hunedoara au finalizat ancheta in cazul surparii de la Mina Lupeni, iar prinicpalele cauze identificate sunt suprapunerea unei caderi de plafon, peste o fisura existenta si o acumulare de minereu. Dosarul va fi inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani.…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, la data de 2 februarie 2018, trimiterea in judecata a inculpatei DUTA ELENA-MIHAIELA, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa prev. de art. 192 alin. 2 C.p. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea situatie…

- Bugetul.ro a prezentat o serie de documente, legate de o plangere depusa la Direcția Naționala Anticorupție, in anul 2015, impotriva unui parlamentar brasovean, acuzat de șantaj, abuz in serviciu și uzurpare a funcției. Numai ca, la aceasta ora, procurorii anticorupție au anunțat ca au clasat dosarul,…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…

- Anchetatorii au descins in 15 locații din județul Hunedoara intr-un dosar in care 12 persoane sunt acuzat de furt calificat și complicitate la aceasta infracțiune. O parte dintre cei implicați sunt acuzați ca au furat minereu de carbune din trenurile care aprovizionau o termocentrala. Cealalta…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- S-au auzit focuri de arma in gara din Deva. Un agent de paza din Constanța, care insoțea un tren de marfa, a tras cu gloanțe din cauciuc inspre un barbat. Victima a sunat la 112, dupa ce a fost ranita in timp de traversa liniile de calea ferata. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miecuri,…

- Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, cu precadere cele din zonele montane, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, conducatorii auto sunt sfatuiți sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere,…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Ministrul de interne, Carmen Dan - audiere in cazul microfonului Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiata, astazi, la Parchetul General în legatura cu dispozitivul de înregistrare gasit în locuinta sa. La iesirea…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. "In decizia publicata…

- Mașina jurnalistei a fost incendiata in luna octombrie de persoane necunoscute, chiar in fata casei, dupa care a explodat. Din mașina nu a mai ramas mare lucru, doar caroseria arsa. Imediat dupa incident, ea acuza ca interlopii au fost cei care i-au incendiat masina ca urmare a unei razbunari,…

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Mureș și alte 7 servicii județene, inclusiv din Alba, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatei COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE C.F.R. S.A. sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- "Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi. Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate. „Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana,…