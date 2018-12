Stiri pe aceeasi tema

- Victor Mihaiescu, unul dintre voluntarii care au mers la Spitalul de Urgenta Craiova, cere ministerului Sanatatii sa ia masuri. 100 de pachete cu daruri au fost pregatite pentru copiii internati la oncologie. Sectia unde se afla internati cei mici se afla la etajul IX, iar voluntarii, printre…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova efectueaza o ancheta interna dupa ce o liftiera a unitatii medicale ar fi cerut luni din cadourile cu care angajati ai companiei Ford au venit la copiii de la sectia de oncologie a spitalului. Cazul a fost prezentat pe Facebook de Victor Mihaescu,…

- Ancheta la secția de pediatrie a Spitalului judetean de urgența din Craiova. Direcția de Sanatate Publica s-a autosesizat in urma unor imagini revoltatoare, aparute in mediul online. Un parinte a filmat gandaci care mișuna pe paturile ocupate de mame și copii.

- Zeci de copii din toata Oltenia sunt internați și tratați zilnic in clinicile de pediatrie de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova. Multe dintre paturile in care stau micuții sunt de cand a fost inființat spitalul. Un parinte care ...

