- Treisprezece persoane au fost inculpate in Franta in cadrul unei anchete privind un trafic ‘in cantitati industriale’ de tutun de contrabanda provenit in principal din Armenia, Romania si Ucraina, au anuntat vineri autoritatile judiciare franceze intr-un comunicat citat de AFP. Luni, 200 de jandarmi…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat ca tara sa va introduce o taxa asupra gigantilor din domeniul digital, dupa ce Franta a comunicat aplicarea unei masuri similare de la 1 ianuarie si in contextul discutiilor privind adoptarea unei taxe pe economia digitala la nivelul Uniunii Europene,…

- Intentia autoritatilor din Romania de a consolida bugetul cu o noua taxa ar trebui sa le reaminteasca bancilor straine prezente in Europa de Est cat de vulnerabile pot fi in aceasta regiune, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. Confruntat cu un deficit de aproximativ 30 miliarde lei, Guvernul…

- Grupul Volkswagen a conformat recent ca vrea sa construiasca o uzina in Estul Europei pentru Skoda, iar presa germana susține ca pe lista scurta de opțiuni se afla Romania și Bulgaria. In absența unor informații cu privire la potențiale amplasamente pentru noua uzina, autoritațile din Iași susțin ca…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 27 noiembrie a.c., cu Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, in contextul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cu acest prilej, au fost trecute in revista relațiile de cooperare…

- Si in fruntea Europei! Investițiile facute in ultimii zece ani in agricultura romaneasca iși arata roadele, acest sector avand o pondere tot mai mare in Produsul Intern Brut (PIB) al țarii, de la an la an. In pofida unui start mai greoi, cauzat de intemperii, recoltele de paioase și de porumb au fost…

- Aproape jumatate dintre romani (45%) considera ca Germania ar trebui sa fie principalul partener al tarii noastre din Europa, 29% - Franta, 16% - Marea Britanie, arata un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului, 7% dintre respondenti afirma ca Rusia ar…

- O ancheta a fost deschisa in Franta dupa moartea unui adolescent care lua parte la 'Momo Challenge', un joc macabru care ii ameninta pe participanti incitandu-i sa comita acte periculoase, au informat surse judiciare citate sambata de AFP.