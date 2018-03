Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din Hunedoara, ingrijit intr-un centru de plasament, a disparut de acasa, in noaptea de miercuri spre joi. Baiatul de 15 ani, din comuna Totești, este cautat de polițiști, care au descoperit in casa familiei, care-l luase in plasament, un bilet de adio. Poliția a fost alertata de asistentul…

- Marți, 13 martie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean au oprit pentru control in trafic un tanar, de 20 ani, din Reteag, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 170, prin localitate. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul in cauza nu este inmatriculat. De…

- In perioada 13 14 martie a.c., in conformitate cu Calendarul de Activitati al Organizatiei Politiilor Europene T.I.S.P.O.L. , politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta, impreuna cu cei ai Biroului Rutier Constanta, Mangalia si Medgidia si politistii Formatiunii Rutiere Cernavoda, au continuat…

- Polițiștii au fost sesizați vineri, in jurul orei 17.00, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Garoafa, ar fi fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuinței sale de catre un vecin. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Un barbat de 26 de ani este cercetat pentru contrabanda dupa ce a fost prins de politisti avand asupra sa o mie de tigarete netimbrate. Oamenii legii l-au legitimat pe tanar pe strada Morilor din Lugoj. Barbatul nu le-a putut spune acestora de unde avea marfa insa se presupune ca individul oferea tigarile…

- Oamenii spun ca acolo unde era scandalul, era și tanarul, insa nu l-au crezut capabil sa provoace o asemenea tragedie – pe de o parte pentru familia lui, iar pe de alta parte pentru familia iubitei sale. Tanara de 23 de ani, din Șilindia, lasa in urma un copil in varsta de 3 ani. In ultima perioada,…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet! Oamenii legii au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați si au retinut 37 permise de conducere. Politistii au constatat 7 infracțiuni. Mai eaxact, in Sannicolau Mare, oamenii legii au oprit…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- La aceasta ora, polițiștii Secției 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furturi din auto. La data de 27 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești efectueaza 3 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de furt.…

- Politistii din Prahova au deschis, joi, o ancheta, dupa ce mama unei fetite de 10 ani a reclamat ca aceasta a fost controlata de catre angajatii unui supermarket din Ploiesti, care o suspectau ca a furat. Angajatii au ridicat bluza fetitei fara acordul bunicului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, peste 1.500 de parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute. Oamenii legii suspecteaza ca acestea sunt contrafacute iar romanul incerca sa le introduca ilegal in țara. Politistii de frontiera…

- Polițiștii clujeni solicita ajutorul cetațenilor pentru a depista o clujeancî disparuta de acasa.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca SIMION MARINELA, de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de la reședința din data de 13.02.2018 și nu s-a mai întors”,…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone.

- Politistii au fost vineri, 9 februarie, cu ochii pe pietonii. Oamenii legii de la Rutiera, insotiti de cei de la Prevenirea Criminalitatiiau desfasurat activitati pentru siguranta pietonilor.

- Proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie a fost aprobat, joi, de Guvern. Prin acesta se introduc Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot inlatura de indata agresorul din domiciliu, si bratara electronica…

- Polițiștii clujeni au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savârsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. ”La data de 30.01.2018,…

- Politia din Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, joi, in municipiu, fiind legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule si constatate trei infractiuni flagrante. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional, amenzile fiind in valoare totala de 20.000 de lei. Politistii au…

- Un politist din Botosani a fost condamnat la 1 an si 1 o luna de inchisoare, dupa ce a batut un tanar anchetat. Victima provenea din centrele de plasament si era banuita de furt. Politistul mai are o condamnare la activ. Acesta a omorat un batran, cu masina in urma cu 7 ani.

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Pe data de 23 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de reprezentanții Primariei Cumpana asupra unor fapte petrecute in vara anului 2017, persoana vatamata fiind o fetița in varsta de 5 ani. Cele doua femei, mama, respectiv bunica, au fost prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța,…

- Bani ingropați de contrabandiști de țigari in Constanța. Peste 500.000 de lei au fost descoperiți de polițiștii de frontiera in gospodaria unui suspect pe care l-au percheziționat. Oamenii legii au confiscat suma uriașa, peste 400 de mii de țigari și trei mașini. Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului …

- Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au retinut, pentru 24 de ore, un tanar, pentru comiterea infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis. Oamenii legii au constatat ca tanarul era și baut, dar alcoolemia era sub limita de infracțiune. In fapt, la data de 28 ianuarie,…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, marți, o acțiune a care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Poliție, Secția 1 Poliție și Biroul Rutier, în colaborare cu Poliția Locala, în zona piețelor din Maraști și centrul orașului.Conform…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Politistii atentioneaza soferii sa manifeste prudenta la volan, in contextul conditiilor meteo nefavorabile. Oamenii legii reamintesc drumurile inchise pe perioada sezonului rece si cum se circula in tara. Pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, Politia recomanda soferilor sa nu porneasca la…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta in care investigheaza conditiile in care s-a produs decesul unui barbat, de 31 de ani, din comuna Capreni. Barbatul disparuse de acasa, iar in urma cu doua zile a fost gasit spanzurat la 300 ...

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…

- In prima saptamana din an, oamenii legii au depistat 32 de persoane fara adapost pe strazile orașului, care au fost luate din frig și duse la adapostul primariei de pe str. Telegrafului. Oricum, numarul acestora a scazut considerabil in ultimii ani, arata un raport al Poliției Locale. Daca in 2016…

- Politist accidentat intentionat in Suceava. Un sofer nu a vrut sa opreasca la semnalele agentului si a fugit dupa ce l-a lovit cu masina. Politistii il cauta acum pe cel care l-a accidentat pe colegul lor.Citeste si: Alina Mungiu Pippidi da LOVITURA protestatarilor: 'Mercenari Gold, care manipuleaza…

- Politistii din Draganu au devenit adevarati eroi pentru o femeie. Spunem asta pentru ca oamenii legii au returnat persoanei in cauza o geanta in care se afla suma de 16.000 de euro. Intreg episodul s-a derulat la celebrele restaurante de la Dedulesti. Se pare ca femeia din Braila se intorcea in tara…

- UPDATE Temporar fotografiile au fost îndepartate la rugamintea Poliției. Ancheta este în derulare. Mulțumim celor care au contribuit cu informații. Un suspect a fost reținut în acest caz. -------------------- O…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- Polițiștii timișeni au organizat mai multe acțiuni pentru siguranța comunitații. In doar trei zile oamenii legii au constatat 47 de infracțiuni, fiind aplicate 259 de amenzi (66 dintre ele fiind pentru incalcarea normelor de conviețuire sociala), iar 17 șoferi au ramas temporar fara permis. Totodata,…

- Politistii locali au sanctionat contraventional un barbat care arunca cu petarde in galatenii care se aflau in piata centrala din Galati, la cumparaturi de sarbatori. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Agitatie mare pe DN 6 unde un barbat din Resita a pus pe jar politistii. Un apel la 112 a anuntat faptul ca un barbat cu un autoturism albastru a demarat in tromba fara sa plateasca, dintr-o benzinarie de pe raza localitatii Domasnea. Imediat dupa primirea apelului, politistii din Herculane au format…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei),…