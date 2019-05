Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal al ONU a ordonat efectuarea unei anchete dupa ce fostul lider politic al sarbilor din Bosnia Radovan Karadzic ar fi participat la un eveniment public in Muntenegru, prin telefon, din celula in care se afla intr-un centru de detentie din Olanda, informeaza marti AFP. Incidentul…

- "Presedintele Radovan Karadzici face apel impotriva sentintei de inchisoare pe viata pronuntata impotriva sa" la 20 martie, a declarat avocatul sau, Peter Robinson, intr-un document facut public de catre Mecanismul pentru Tribunale Penale Internationale (MTPI).Judecatorii MTPI urmeaza,…

- Fostul lider politic al sarbilor din Bosnia Radovan Karadzici a facut joi apel impotriva hotararii unei jurisdictii ONU care i-a inasprit pedeapsa initiala, de 40 de ani de inchisoare, la o condamnare pe viata, dupa ce acesta a fost gasit vinovat de crime comise in timpul Razboiului din Bosnia (1992-1995),…

- Emir Kusturita a fost urmarit penal pentru contrabanda calificata. In acest interval a fost dat chiar si in consemn la frontiera. In vara anului trecut, dosarul a fost clasat, iar Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea a cerut instantei confiscarea cartuselor ridicate pe Aeroportul Baneasa. Acum,…

- Editia de anul acesta a festivalul de vara de la Chemnitz a fost anulat dupa ce, anul trecut, un barbat german in varsta de 35 de ani a fost ucis de refugiati de origine araba in timpul evenimentului. Festivalul, programat sa se desfasoare in perioada 23-24 august, nu va avea loc, a anuntat asociatia…

- Cinci judecatori de la tribunalul cu mandat ONU au sustinut decizia din 2016 in primul proces al liderului bosniac. Judecatorii au marit pedeapsa sa initiala de 40 de ani de inchisoare la inchisoare pe viata. Tribunalul a confirmat ca Karadzic a avut un rol semnificativ in unul dintre…

- Judecatorii l-au gasit vinovat pe Gheorghe Bunea Stancu de conflict de interese, dupa ce procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pentru finantarea ilegala a doua cluburi din Braila, prin intermediul carora ar fi obtinut foloase patrimoniale necuvenite in valoare de aproape doua milioane de lei…

- De asemenea, instanta a admis actiunea civila exercitata de statul roman, prin ANAF, si l-a obligat pe Dumitru Misu sa plateasca, in solidar cu SC Romcip SA (actuala SC Ferma Salcia SA), despagubiri pentru prejudiciul cauzat de aproape un milion de lei (596.525 lei - debit principal, 251.077 lei - dobanda…