- Polițiștii constanțeni au deschis un dosar penal, dupa ce mama unei fetițe a depus o plangere in care susține sustine ca fiica ei a fost bruscata de o educatoare de la creșa. Reprezentanții Poliției Constanța au declarat, miercuri, ca fetița in varsta de un an și jumatate este inscrisa la Creșa Gradinița…

- O fetita de 12 ani a fost accidentata in aceasta seara in Tomis Nord in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 18:15, o femeie, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu din Constanta, dinspre strada Tulcei catre bulevardul…

- ''In cursul serii de 26 august a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati de un tanar, din Malu cu Flori, cu privire la faptul ca a fost agresat de agentul de paza de la o unitate spitaliceasca din localitate. In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 09:00 , in judetul Constanta, traficul rutier pe DN39 este intens. Se circula ingreunat la iesirea de pe autostrada A4 si intrarea pe DN39, la Agigea capacitate redusa de preluare a fluxului auto venit de pe…

- O tanara insarcinata a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s a dezechilibrat in autobuz si s a lovit. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 18:50, in municipiul Constanta, un barbat, de 54 de ani, a condus un autobuz, cu directia catre bulevardul I.C. Bratianu si, ajungand in dreptul statiei…

- Un localnic din Strehaia a facut o descoperire șocanta. Barbatul ieșise sa iți repare acoperișul casei cand a dat de un adevarat arsenal. Politistii au confiscat armele si munitia si incearca sa stabileasca modul in care au ajuns acolo.

- Politistii nemteni investigheaza furtul a peste 108.000 de lei care ar fi avut loc dintr-o locuinta din localitatea Zanesti, situata la circa 20 de kilometri de municipiul Piatra-Neamt. Purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Robert Costan, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca sesizarea…

- Ca urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au identificat un barbat, in varsta de 46 de ani, din judetul Vaslui, banuit de comiterea faptei.Astfel, in data de 9 iunie a.c., barbatul ar fi sustras din locuinta unei femei, din…