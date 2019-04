Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost batjocorit dupa ce a fost impușcat in comuna Colți din județul Buzau. Localnicii care l-au omorat au turnat apoi bere peste el, l-au strans degat cu sfori și l-au tarat. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat demararea unei anchete in acest caz.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat demararea unei anchete la Agentia Judeteana de Protectia Mediului Buzau si la Garda de Mediu, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini in care cadavrul unui urs, impuscat in comuna Colti, este stropit cu bere si batjocorit de cei care l-au capturat.

- Comisia de Etica a Federatiei internationale de atletism (IAAF) a inchis ancheta impotriva presedintelui Sebastian Coe, referitoare la acuzatiile ca ar fi furnizat raspunsuri imprecise unei comisii parlamentare britanice in 2015, relateaza Reuters. Dupa o ancheta de sase luni, Comisia…

- Reprezentanții Spitalului de Pediatrie Ploiești au transmis, intr-un comunicat de presa, raspunsul la acuzațiile care le sunt aduse in cadul decesului unui copil de șase luni, survenit acum o saptamana, in unitatea medicala ( VEZI DETALII ). Aceștia spun ca reacția vine abia acum pentru ca au așteptat…

- Politia Timis a deschis o ancheta dupa ce a fost sesizata de conducerea Spitalului Judetean Timisoara ca un medic nu s-ar fi prezentat la o operatie, desi in acte era specificat numele acestuia. Interventia chirurgicala ar fi fost facut de un alt cadru medical, care avea contract pentru a face garzi…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zone din 17 judete din Transilvania, Moldova si Muntenia, valabile in orele urmatoare. Pana la ora 23:00, in zonele de munte ale judetelor Hunedoara si Caras-Severin, la peste…

- Politistii fac cercetari in cazul unui barbat din municipiul Arad care si-ar fi ucis sotia, in noaptea de duminica spre luni, cu mai multe lovituri de cutit, iar ulterior s-ar fi sinucis, aruncandu-se de la etajul noua al unui bloc din cartierul Aurel Vlaicu, in locuinta fiind prezent si copilul de…

- Catelusa de nici un an care a fost gasita moarta la marginea satului Candesti, judetul Buzau, a murit in urma unor rani provocate prin impuscare. Confirmarea vine de la medicul veterinar care a examinat cadavrul animalului. Politistii au inceput deja o ancheta.