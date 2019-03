Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta in cazul unei fetite cu autism, ascunsa de educatoare intr-o sala de clasa goala, in timpul unei inspectii la o gradinita din Bucuresti, se arata intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Potrivit sursei citate, sesizarea din oficiu…

- Este ancheta la gradinita 42 din Capitala. Unitatea scolara este acuzata ca în timpul unei inspectii la clasa, ar fi "ascuns" pur si simplu o fetita în vârsta de 5 ani cu nevoi speciale într-o alta grupa,

- Cazul fetiței cu tulburari de spectru autist de la Gradinița nr.42 care a fost inchisa intr-o clasa goala, in timpul inspecției, i-a revoltat pe reprezentanții Inspectoratului Școlar, care au demarat o ancheta, considerand gestul ca fiind unul grav.

- O fetita in varsta de 5 ani, din Bucuresti, care sufera de autism, a fost ascunsa de educatoare, la gradinita, intr-o clasa goala, alaturi de alti doi copii, in timpul unei inspectii.Totul s-a intamplat intr-o gradinita din Sectorul 1 al Capitalei, miercuri, in timpul unei inspectii pe care directoarea…

- Caz revoltator intr-o gradinita din Bucuresti. O fetița cu autism a fost ascunsa de educatoare intr-o alta clasa, alaturi de alți cațiva copii, in timpul unei inspecții. Acuzațiile au fost lansate pe o rețea de socializare de o ruda a copilei.

- O fetița de doar cinci ani, din București, a fost ascunsa de educatoare, la gradinița, intr-o clasa goala, alaturi de alți doi copii. Totul pentru ca fetița sufera de autism, iar in unitate era inspecție.

- O fetita in varsta de 5 ani, din Bucuresti, care sufera de autism, a fost ascunsa de educatoare, la gradinita, intr-o clasa goala, alaturi de alti doi copii, in timpul unei inspectii.Totul s-a intamplat intr-o gradinita din Sectorul 1 al Capitalei, miercuri, in timpul unei inspectii pe care directoarea…

- Si pentru ca totul sa iasa bine, cele doua angajate ale gradinitei au decis ca din grupa ce urma sa fie inspectata sa fie scosi trei copii care ar fi pus in pericol 'misiunea'. The post Fetita cu autism, ascunsa de educatoare intr-o clasa goala, in timpul unei inspectii la o gradinita appeared first…