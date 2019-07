Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, va merge la Caracal, pentru a se asigura ca verificarile privind modul in care au actionat politistii in cazul fetei disparute vor fi efectuate cu celeritate. "Avand in vedere gravitatea situatiei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca i-a cerut ministrului Afacerilor Interne, Nicolae Moga, sa mearga la Caracal pentru a urgenta ancheta in cazul fetelor disparute. ''Eu cred ca trebuie facuta o ancheta foarte serioasa, o ancheta rapida. I-am solicitat ministrului Afacerilor Interne…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat vineri dupa-amiaza, dupa ce au aparut detalii șocante despre cazul dispariției a doua adolescente din Caracal. Va reamintim ca poliția a gasit ramașițe umane in casa unui barbat de 66 de ani.

- Ministrul de Interne a comandat o ancheta in cazul crimelor de la Olt, dupa ce STS a comunicat trei locații greșite pentru apelul uneia din fetele ucise de un mecanic.Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști LIDERI s-a stins din viața "Ancheta nu este finalizata,…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…