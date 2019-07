Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a descoperit ca Alexandra Maceșanu a sunat la 112 chiar de pe telefonul suspectului de azi, Gheorghe Dinica, și a descris nu doar gospodaria, dar și pe el in detalii, ca varsta, statura, a spus pana și ca ”are burta”. DIICOT a comunicat public ca va cere arestarea suspectului de la Caracal pentru…

- Anchete peste anchete! Astazi au loc noi cautari in zona casei lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal. Procurorii au trimis echipe de scafandri care sa caute pe fundul lacului din apropierea casei lui Gheorghe Dinca.

- Scafandrii cauta in mai multe lacuri din trei județe, sperand sa descopere resturi ale victimelor presupusului criminal din Caracal. Anchetatorii se vor intoarce in locuința unde au fost gasite resturi umane și obiecte care au aparținut Alexandrei Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de individul reținut…

- Au trecut mai bine de 12 ore de cand oamenii legii au intrat in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei, tanara care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Barbatul este suspect si in cazul Madalinei, copila disparuta in urma cu trei luni!

- Momente dramatice la Caracal, langa casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal care ar fi ucis doua fete disparute la distanta de 3 luni una de cealalta, anunța observator.tv.Zeci de oameni s-au strans, astazi, in fata locuintei lui Gheorghe Dinca, acolo unde politistii si procurorii au…

- UPDATE, ora 14:25 – Un barbat din Caracal, in varsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect in cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. In ultimele trei luni mai multi tineri au disparut din localitatile invecinate. Ancheta este in plina…

- In aceste momente, parintii Mihaelei Melencu se afla la Craiova, acolo unde au fost solicitati de catre organele de politie pentru a identifica obiecte ce ar putea sa apartina fiicei lor, obiecte gasite in curtea lui Gheorghe Dinca, principalul suspect al disparitiilor din Caracal!

