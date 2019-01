Ancheta in Capitala. Masini gasite cu geamurile sparte Anuntati despre o situatie constatata, luni dimineata, in parcarea unui complex rezidential din sectorul 3 din Bucuresti, oamenii legii au raspuns sesizarii primite telefonic, prin numarul unic de urgenta, 112, si au mers sa faca o cercetare la fata locului. Mai exact in proximitatea unui complex rezidential, unde s-a constatat ca sunt mai multe autoturisme […] Ancheta in Capitala. Masini gasite cu geamurile sparte is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

