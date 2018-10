Stiri pe aceeasi tema

- Descoperiri macabre, in acesata dimineata, in Arges. Pe un camp din Cateasca a fost gasit fara suflare un barbat, de aproximativ 65 de ani, cu urme de violența pe tot corpul. Din cate se pare, el disparuse de acasa joi seara. Polițiștii au inceput sa faca cercetari in acest caz pentru a ințelege mai…

- Un barbat de 36 de ani a fost reținut, marți dimineața, de polițiști, fiind acuzat ca in urma cu doua luni ar fi fost intr-o mașina care a cazut in lac, iar dupa ce s-a salvat, nu a anunțat autoritațile ca o femeie a ramas in interior, aceasta murind inecata, scrie Mediafax.Barbatul reținut…

- Descoperire socanta intr-o localitate din Arges. O femeie de 30 de ani, mama a doi copii mici, a fost gasita de parintii ei fara suflare, cu mai multe rani pe corp. Femeia se afla in divort cu sotul ei si, in urma cu doua luni, aceasta ar fi anunțat Poliția ca este amenințata cu moartea de catre un…

- Femeie cazuta de la etajul 5 al unui bloc din cartierul piteștean Craiovei. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, la fața locului intervine un echipaj SMURD de prim ajutor. Vom reveni!

- Incendiu la o vila din Militari. O femeie a fost gasita fara viata in subsolul unei vilei. Pompierii chemati sa stinga flacarile i-au alertat pe criminalisti. Pe trupul femeii au fost gasite mai multe leziuni, semn ca a existat violenta inainte de foc. Anchetatorii iau in calcul mai multe ipoteze: crima…

- O tentativa de jaf la drumul mare, asemanator celui petrecut în primavara, în localitatea Sinești, a fost reclamata de o familie. Incidentul s-ar fi produs weekendul trecut, la intrarea în localitatea ialomiteana Țandarei.