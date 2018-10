Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din SUA au descoperit joi un alt val de pachete suspecte destinate unor democrați și critici ai președintelui Donald Trump, iar cautarea celui care le-a trimis cu mai puțin de doua saptamani inainte de alegeri s-a intensificat, transmite Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a primit o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, prin care acesta ii propune o noua intalnire, a anuntat luni Casa Alba.Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, citata de Yonhap, a declarat ca scrisoarea este "calda"…

- Cele mai apropiate ajutoare ale lui Donald Trump ar fi luat masuri extraordinare la Casa Alba pentru a incerca sa opreasca o parte din „cele mai periculoase” impulsuri ale sale, mergand atat de departe incat la un moment dat au decis sa ascunda documente de pe biroul presedintelui, astfel incat acesta…

- Un sondaj publicat vineri arata ca 60% dintre americani dezaproba actiunile presedintelui Donald Trump si ca aproape jumatate dintre ei sustin ideea destituirii acestuia, relateaza AFP. Potrivit sondajului Washington Post-ABC News, numai 36% dintre americani aproba prestatia lui Donald…

- Presedintele american Donald Trump a calificat duminica ancheta privind ingerinta rusa in alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasa speta", reafirmand ca a autorizat un avocat de la Casa Alba sa coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relateaza AFP. "Studiati-l pe raposatul…

- Presedintele american Donald Trump a calificat duminica ancheta privind ingerinta rusa in alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasa speta", reafirmand ca a autorizat un avocat de la Casa Alba sa coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relateaza AFP. "Studiati-l…

- 'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu. 'Ar fi trebuit sa-l elibereze de mult timp. Turcia, in opinia mea, a actionat…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…