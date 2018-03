Ancheta federala din SUA impotriva Facebook a provocat o scadere abrupta pe bursa a actiunilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presiunile asupra Facebook cresc in Europa din cauza scandalului Cambridge Analytica, compania americana fiind somata sa dea explicații despre datele europenilor care au ajuns la dezvoltatori și despre ce poate face compania pentru ca situațiile grave sa nu se mai repete. In plus, tot mai multe voci…

- UE cere explicatii Facebook, dupa scandalul Cambridge Analytica. Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- Facebook a pierdut 75 de miliarde de dolari din valoarea de piața in aceasta saptamana, din cauza scandalului Cambridge Analytica. Facebook are de suferit in urma scandalului legat de accesarea ilegale a datelor persoanele ale utilizatorilor rețelei sociale. Actiunile Facebook au incheiat tranzactiile…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Noile norme privind impozitarea companiilor cu afaceri digitale, propuse de Comisia Europeana, ar putea duce mari beneficii financiare statelor in care acestea isi desfasoara activitatea, chiar daca nu au sedii, ci doar platforme digitale.

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile. ”Este…

- Fondatorul și conducatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost convocat de Comisia Parlamentului Marii Britanii in urma scandalului Cambridge Analytica. Facebook se afla intr-o grava criza existențiala. Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook,…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, relateaza Bbloomberg, citat de News.ro.

- Bloomberg citeaza un proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie care releva ca gigtanți digitali precum Alphabet – parintele Google și Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii. Taxa va fi aplicata companiilor cu venituri anuale…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, Twitter, Facebook, dar si Amazon, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform Reuters . Le Maire a anunțat…

- Comisia Europeana ii ofera liderului de la Casa Alba si un ragaz de 90 de zile, timp in care spera sa ia decizia de a exclude de pe lista exportatorilor supraimpozitati Uniunea Europeana. Pozitia blocului comunitar este intarita de Angela Merkel care spune ca decizia lui Donald Trump nu este in interesul…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Auzim informatii despre gama de smartphone-uri Alcatel pentru anul 2018 de cateva luni deja, insa abia la CES compania a decis sa le prezinte intr-o maniera limitata. Se pare insa ca primele trei dispozitive din familia noua de produse Alcatel va ajunge pe piata saptamana urmatoare, cu doar cateva zile…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- Capitala Romaniei ocupa locul trei in lume la postari antisemite in mediul online potrivit unei aplicații dezvoltate de ministerul pentru Diaspora și ministerul Apararii din Israel. Sistemul cibernetic dezvoltat de autoritațile de la Ierusalim permite monitorizarea in timp real a postarilor antisemite…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Facebook a anunțat vineri ca le va cere celor doua miliarde de utilizatori sa iși exprime opțiunea privind gradul de incredere pe care il au fața de știrile pe care le gasesc in newsfeed. Acest gest este o incercare a rețelei de socializare de a combate raspandirea dezinformarii, scrie AFP. Schimbarea…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- Primul naufragiu din 2018 pe Marea Mediterana. Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda.…

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- "De ce oare Serviciul postal din SUA - care are pierderi anuale de miliarde de dolari dar taxeaza foarte putin Amazon si alte companii pentru a le distribui pachetele - ii imbogateste pe cei de la Amazon, in timp ce el devine mai ineficient si mai sarac? Ar trebui sa taxeze mult mai mult!", a transmis…