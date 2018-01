Stiri pe aceeasi tema

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Procurorii militari investigheaza dosarul „Revolutiei” trebuie sa stabileasca cine a fost in spatele planului de diversiune care a fost aplicat dupa fuga cuplului Elena si Nicolae Ceausescu, din 22 decembrie 1989. Miza anchetei in acest caz: cine avea puterea in stat si a emis ordinele care au dus la…

- Mihail Cirlan, fostul primar din Baia a fost condamnat pentru corupție. El a fost trimis in judecata dupa ce si-a folosit functia pentru favorizarea unor persoane. Potrivit Biroului de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava procurorii s-au autosesizat, in luna iunie 2013, cu privire la…

- Apar noi dezvaluiri din dosarul Tel Drum! Potrivit site-ului Adevarul, procurorii DNA au pus poprire pe aproximativ patru milioane de lei, bani gasiti in conturile Tel Drum.Masura a fost luata in ancheta in care societatea este cercetata pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare…

- Fostul prefect al județului Teleorman, Teodor Nițulescu, s-a prezentat, marți, la Direcția Naționala Anticorupție, unde da noi declarații in dosarul Tel Drum. Acesta a mai fost chemat de doua ori pentru a fi audiat ca martor in acest dosar. La intrarea in sediul instituției fostul prefect nu a facut…

- Procurorii anticoruptie au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul retinerii formei agravante a infractiunilor initiale, precum si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea Tel Drum si reprezentantii acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus schimbarea incadrarii juridice (in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale) și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de urmatorii inculpați…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…

- "Au fost intrebari foarte putine la care am raspuns cu maxima sinceritate. Eu n-am nicio legatura cu Tel Drum. Nu cunosc pe nimeni de la Tel Drum", a spus parlamentarul dupa audiere. In dosarul „Tel Drum”, in 13 noiembrie, procurorii DNA au anuntat ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru…

- Liderul PSD Liviu Dragnea ramane cu averea sechestrata in dosarul Tel Drum. Asa au decis aseara magistratii Curtii Supreme. Liviu Dragnea isi poate folosi insa doua treimi din indemnizatia neta de 11.000 de lei pe care o incaseaza lunar ca sef al Camerei Deputatilor. Consiliul Judetean Teleorman si…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante. Consiliul Judetean Teleorman si Ministerul…

- Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti din dosarul "Tel Drum", pentru recuperarea prejudiciului din dosar, estimat la peste 127 de milioane de lei. In cazul lui Liviu Dragnea, la data faptelor…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Procurorii anticoruptie au pus, marți, sechestru asigurator pe un teren, un apartament, doua autoturisme si conturi detinute de Liviu Dragnea. Informația a fost comentata de Mircea Badea, în ediția de miercuri a emisiunii "În gura presei". Realizatorul TV a dezvaluit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca este clar ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. „Este gresit ca în conducerea statului sa ajunga oameni cu probleme penale, fiindca acesta este rezultatul. Ei ajung…

- „In vederea recuperarii prejudiciului retinut in cauza, s-a instituit sechestru asigurator asupra bunurilor identificate pana in prezent, dupa cum urmeaza: Un teren situat in municipiul Turnu Magurele judetul Teleorman, cu suprafata de 2.913 mp si constructie aferenta acestuia, un apartament situat…

- Acesta este anuntul celor de la OLAF care-l poate 'darama' pur si simplu pe seful PSD, Liviu Dragnea. Cei de la Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) transmit cateva date despre ancheta penala ce vizeaza Tel Drum, ancheta desfașurata acum de DNA și in care procurorii pun sechestru pe averea…

- Protagoniștii celui mai mare scandal de corupție al momentului, dosarul TelDrum, revin marti in fața procurorilor Anticorupție. Foști și actuali șefi de companie din Alexandria sunt asteptaţi, împreună cu avocaţii lor, pentru noi proceduri judiciare. Intre cei chemaţi…

- In timp ce Parlamentul a prins avant in demersul de modificare a Legilor Justiției- legi ce au starnit dezbateri și controverse aprinse- iata, ca de cealalta parte, Direcția Naționala Anticorupție calca și ea accelerația in dosarul Tel Drum, principalul vizat fiind Liviu Dragnea, președintele PSD și…

- Dobrovolschi, aluzie la dosarul lui Dragnea: In Romania nu exista un stat paralel. Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marti, ca aceasta este o formulare folosita de persoane care au probleme cu justitia. Dobrovolschi a subliniat și faptul ca beneficiarul…

- Președintele PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum. Procurorii susțin ca Dragnea este liderul unui grup infracțional organizat, înființat în 2001, care a atras bani publici și europeni prin licitatii trucate. Acuzații profitau de câștiguri dar nu uitau sa…

