- Republica Palau, țara insulara din Oceanul Pacific, va interzice cremele de protecție solara care distrug recifele de corali din cauza substanțelor chimice toxice. Autoritațile spun ca vor fi aplicate amenzi...

- Noi garduri de protectie pe liniile de tramvai din Capitala Societatea de Transport Bucuresti - STB - a început lucrarile de montare a unui gard de protectie pe liniile de tramvai 1 si 10, între Obor si Piata Sudului. Acesta va separa linia de tramvai de traficul auto general.…

- Mai mult de 6.000 de familii au fost separate intre 19 aprilie si 15 august in acest an, potrivit raportului, relateaza dpa. Cifrele se refera la 'unitati familiale', termenul folosite de autoritatile americane pentru a descrie familiile ca un intreg, alcatuite din parinti si copii, sau membri individuali…

- "Mai sunt cateva zile pana la organizarea referendumului pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei. Guvernul a luat toate masurile necesare, atat legislative, cat si pentru asigurarea fondurilor. Autoritatile sunt in calendarul propus in ceea ce priveste pregatirea tehnica.…

- Autoritațile fac ultimele pregatiri pentru referendumul de modificare a Constitutiei. Pentru a fi valid, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5 milioane 7 sute de mii de oameni cu drept de vot.

- Miercuri seara, in Dambovicioara, intr-o zona cuprinsa in Parcul National Piatra Craiului, a fost descoperit un mistret mort. In contextul epidemiei de pesta porcina africana, care are ca vector principal tocmai porcii mistretii, autoritatile au luat de urgenta masuri de protectie. „Am fost anuntati…

- Subprefectul judetului Giurgiu, Adriana Putaru, a declarat ca, dupa confirmarea virusului de pesta porcina africana in localitatea Branistari, comuna Calugareni, autoritatile au trecut la inventarierea tuturor animalelor din gospodarii si a fost instituita o zona de protectie pe o raza de trei kilometri…

- Economia germana continua sa avanseze, in pofida ingrijorarilor ca tensiunile comerciale globale ar putea afecta locomotiva Europei. In prima jumatate a acestui an, Germania a inregistrat un surplus bugetar record de 48,1 miliarde euro, cu 18,3 miliarde euro mai mult decat in primul semestru…