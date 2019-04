Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența din Constanța anunța, luni, ca va lua masuri dupa vizita inopinata, de duminica noaptea, a ministrului Sanatații, Sorina Pintea, demarand o ancheta administrativa, scrie Mediafax.Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sf. Apostol…

- * Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei"…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a demisionat dupa neregulile descoperite de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in unitatea spitaliceasca, presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, solicitand, de asemenea, demisiile de onoare membrilor conducerii Spitalului. Potrivit…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a declarat, sambata dimineața, la un post central de televiziune, ca a ales sa vina, azi-noapte, in control la SJU Ploiești ( VEZI DETALII ), deoarece a avut "destul de multe reclamatii cu privire la ceea ce se intampla in Unitatea de Primiri Urgente de acolo si nu…

- Deputații PNL de Bacau Tudorița Lungu și Ionel Palar i-au adresat o interpelare ministrului Sanatații, Sorina Pintea, in care o avertizeaza asupra efectelor pe care le-ar avea reducerea numarului de paturi și inchiderea a doua spitale din județ și careia ii solicita o serie de lamuriri. „Șirul deciziilor…

- Reprezentanții USR au solicitat, miercuri, ministrului Sanatații, Sorina Pintea ”sa declare epidemie de gripa” pentru a opri raspandirea acesteia, iar coaliției PSD-ALDE-UDMR ”sa deblocheze de urgența Legea Vaccinarii”.”USR solicita imperativ ministrului Sorina Pintea sa declare epidemie de…

- "Pentru cei care prezinta simptome, primul lucru sa mearga la mediul de familie si, daca se poate, sa nu iesim din casa in colectivitate, in locuri aglomerate. De asemenea, foarte important este triajul epidemiologic in scoli, triaj care poate fi facut de catre cadrele didactice, adica pur si simplu…