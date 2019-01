Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii angajatilor din penitenciare neaga ca ar fi vorba de o incalcare a codului deontologic in cazul psiholoagei angajata al penitenciarul Rahova care s-a maritat cu interlopul „Crocodilu”, al carui consilier era.

- ANP a demarat o ancheta interna dupa ce o angajata a penitenciarului Rahova s-a casatorit cu un deținut."In contextul informațiilor recent vehiculate in spațiul public, cu privire la existența unui eventual conflict de interese/ unei incalcari a prevederilor Codului deontologic al personalului…

- Penitenciarul Rahova a deschis o ancheta interna dupa ce o angajata pe postul de educator al institutiei s-a casatorit cu un detinut pe care il consilia. Casatoria a avut loc saptamana trecuta la Penitenciarul Jilava, acolo unde a fost mutat interlopul Bogdan Dumitrache, mai cunoscut sub porecla de…

- Nunta anului in lumea interlopa a avut loc chiar dupa gratii. Bogdan Dumitrache, zis ”Crocodilu”, unul din cei mai temuți interlopi din țara s-a insurat dupa gratii cu nimeni alta decat psiholoaga penitenicarului in care iși ispașește pedeapsa.Condamnat la șapte ani și jumatate in dosarul…

- Un mecanic a descoperit sub masina unei cliente un dispozitiv de urmarire prin GPS, transmite The Guardian, informeaza Mediafax.Ancheta a relevat faptul ca aparatul a fost montat de Nigel Lamberth, un barbat care a hartuit-o multa vreme pe proprietara masinii, al carei nume nu a fost facut…

- IPJ Brasov a fost sesizat cu privire la faptul ca in data de 8 ianuarie o femeie in varsta de 46 de ani din municipiul Brasov a decedat in blocul operator al Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie Brasov, inainte de o interventie chirurgicala. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul…

- Una dintre cele mai iubite actrite s-a casatorit in mare secret cu iubitul ei. Grettell Valdez, pentru ca despre ea este vorba, una dintre cele mai cunoscute actrite de telenovele si-a unit destinul cu cel al iubitului ei, ceremonia avand loc in mare secret.

- Will Byler (23 de ani) si Bailee Ackerman (23 de ani), studenti la Universitatea Sam Houston State din Texas, au murit impreuna intr-un accident devastator, petrecut la doar cateva ore dupa ce si-au unit destinele.