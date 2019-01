Stiri pe aceeasi tema

- Parintii unui copil din localitatea damboviteana Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii sustin ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.

- Politistii din Dambovita au deschis o ancheta, dupa ce un bebelus nascut prematur in urma cu o saptamana, a murit, miercuri seara, in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste. O cercetare interna se face si la unitatea medicala, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un bebeluș de trei luni, din localitatea Manoleasa, județul Botoșani, a ajuns în stare grava la spital, subnutrit, cu o greutate cu 300 de grame mai mica decât a avut naștere, dupa ce mama, o tânara de 18 ani, l-a alimentat de când l-a nascut, cu lapte și griș. Directorul…

- Cantareața Anca Pop a murit dupa ce mașina pe care o conducea a plonjat in Dunare. Teribilul accident s-a produs luni, 17 decembrie, in județul Mehedinți, in zona localitații Svinița. Poliția mehedințeana a fost cea care a anunțat ca femeia aflata la volanul mașinii cazute in Dunare are 34 de ani. Teribila…

- Politistii din Faget au demarat luni dimineata, de urgenta, o ancheta in comuna Fardea dupa ce un barbat de 42 de ani a murit la un spital din Timisoara. Primele cercetari facute de oamenii legii duc la concluzia ca barbatul se afla la munca, intr-o padure de pe raza localitatii, cand, la un moment…

- Emilia, o fetița de opt ani din Oradea, salveaza mai multe vieți, dupa ce a avut parte de o moarte violenta. Saptamana trecuta, copila a fost spulberata de o mașina in timp ce incerca sa traverseze strada printr-un loc interzis. Mama fetiței de opt ani a fost de acord sa doneze organele fiicei sale.…

- Politistii din Vrancea fac ancheta dupa ce parti dintr-un cadavru au fost descoperite in interiorul vechiului Turn de Apa al orasului Focsani. Primele date arata ca osemintele ar apartine unei persoane care a murit in conditii necunoscute in primavara acestui an, transmite corespondentul MEDIAFAX.