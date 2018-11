Stiri pe aceeasi tema

- Trei cai au murit in timpul unui transport ilegal și cadavrele lor au fost abandonate la ieșirea din Arad. In fosta caramidarie de la ieșirea din Arad spre Fantanele au fost descoperite in aceasta dimineața cadavrele a trei cai, abandonate in cursul nopții. In urma cercetarilor efectuate s-a constatat…

- O bunica din vestul țarii este in culmea disperarii, dupa ce ambii nepoți i-au disparut. Copiii, un baiat in varsta de 13 ani și o fata de 15 ani, au plecat de la locuința acesteia din comuna Șiria, județul Arad. Disparițiile lui Daniel-Armando Muntean și Anita Muntean au avut loc sambata, in data de…

- 15 cetateni irakieni, solicitanti de azil, au fost gasiti la PTF Nadlac II 15 cetateni irakieni, solicitanti de azil în România au fost descoperiti de politistii de frontiera Arad, la Punctul de Trecere Nadlac II , într-o duba, cu care încercau sa iasa ilegal din tara.…

- Cadavrele unei femei de 32 de ani și al fiului acesteia, in varsta de 12 ani, au fost gasite in propriul apartament din orașul Briceni. Aceștia ar fi murit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon, informeaza tvn.md.

- In Romania, Arad, ne desfasuram activitatea din 2002 cu peste 900 de angajati. Pentru fabrica noastra din Arad, angajam: OPERATOR ASAMBLARE PIESE MANUAL: Salariu: 2.550 lei primele 3 luni 2.700 din luna 4 de munca + pana la 460 lei brut bonus productie si…

- Politistii din Calarasi au deschis o ancheta dupa ce, la marginea orasului, au fost descoperite cadavrele a doi porci, aruncate si partial incinerate. Deocamdata nu se stie daca animalele erau bolnave de pesta porcina africana, fiind prelevate probe, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- EXCLUSIV Doi porci domestici, o scroafa de aproape 160 kg și un purceluș in jur de 30 de kg, au fost gasiți morți aseara, in jurul orelor 20.00, la circa cinci km de Barlad, pe DE 581, in dreptul unui pod cunoscut ca Podul lui Traian. Cadavrele porcilor au fost ridicate de DSVSA Vaslui, care [...]

- Ancheta la Monteoru dupa ce a fost semnalata o posibila poluare a paraului Sarata in dreptul unor agenti economici. Indicii in acest sens sunt prezenta unor pesti morti, culoarea inchisa a apei si un miros fetid degajat de aceasta in zona in care exista deversari de ape reziduale. O persoana a sesizat,…