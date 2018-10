Stiri pe aceeasi tema

- Jaf la Universtitatea de Științe Agricole din Timișoara. Un seif care cantarea aproximativ 300 de kilograme a fost smuls din perete de hoți, in noaptea de luni spre marți și carat in curte, cu ajutorul unei roabe. Potrivit anchetatorilor, indivizii au acționat la pont. In seiful respectiv se depozitau…

- Singura echipa romaneasca ce joaca sub egida UEFA in acest sezon, campioana tarii la futsal, Informatica Timisoara, a semant un parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I” din Timișoara. In prima instanta, institutul superior de invatamant va…

- Trei universitați timișorene au dat startul inscrierilor pentru admiterea de toamna. Este vorba despre Universitațile de Vest, de Medicina și Farmacie Victor Babeș și de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului.

- Vizitatorii s-au obișnuit ca la inceputul toamnei in targul de la Arad sa gaseasca ultimele noutați din domeniul tehnicii agricole utilizate in fermele vegetale și zootehnice. Nici ediția din acest an nu va face excepție, cei mai importanți producatori și comercianți de mașini, echipamente și utilaje…

- Peste 3.000 de persoane au manifestat, sambata seara, in municipiul Baia Mare. Acestia s-au strans initial in Piata Revolutiei, unde timp de aproape o ora au discutat aprins situatia creata de actuala guvernare, dar si despre coruptia din administratia locala si faptul ca mii de persoane din oras au…

- Un grup de cercetatori de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului, coordonați de profesorul Radu Șumalan, este la un pas de a realiza roșia romaneasca perfecta. In ultimii ani, specialiștii au colectat de la țarani din vestul și nordul Romaniei peste 300 de soiuri romanești,…