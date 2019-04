Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, care a dat vot de blam medicilor cercetati in cazul decesului copilului de la Sanador in anul 2018, a recunoscut vina acestora, a afirmat,...

- Colegiul Medicilor din Romania a finalizat ancheta in cazul copilului mort la spitalul privat Sanador. Concluzia este ca medicii au gresit si nu au supravegheat cum ar fi trebuit copilul, postoperator. Medicii...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anuntat ca au finalizat ancheta in cazul uneia din cele mai mari tragedii petrecute in judet in ultimii ani. O explozie produsa in noiembrie 2014, la restaurantul Trafic din municipiul Campulung Moldovenesc, a dus la moartea a trei angajate ...

- Spitalele care au gresit in acordarea asistentei medicale populatiei vor ramane fara autorizatia de functionare, a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. “Unitatile private (…) si cele de stat imi extind acuma afirmatia (…) care au gresit in a acorda asistenta medicala populatiei vor avea suspendata…

- Unitatile spitalicesti care au gresit in acordarea asistentei medicale populatiei vor ramane fara autorizatia de functionare, a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca toate aceste falsuri s-au facut in spitale cu complicitatea cuiva din interiorul unitatilor, conform Mediafax.Citește…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) are in aceasta saptamana intalniri cu organizatiile patronale, sindicale si profesional reprezentative din domeniul medical pentru discutarea proiectului Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor…

- Cazul femeii din Slobozia, care a murit de gripa, a intrat in atenția procurorilor, dupa ce s-au descoperit posibile indicii spre o greșeala a cadrelor medicale. Conform unui comunicat al Spitalului Judetean de Urgente, se asteapta rezultatele necropsiei pentru stabilirea exacta a cauzelor care au…

- Deși sunt inca doua focare secundare celui din gospodaria sa de la Focșanei Situație ingrijoratoare dupa ce inca doua focare de pesta porcina au fost deschise in zone diferite in județ. Specialiștii Direcției Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Buzau vor demara o noua campanie publica…