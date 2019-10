Congresul SUA i-a ''hartuit si abuzat pe angajatii Departamentului de Stat, contactandu-i direct si cautand sa obtina documente care apartin Departamentului de Stat ", a declarat acesta in fata presei, citat de AFP si dpa.



"Aceasta este hartuire si nu o voi permite asupra echipei mele", a continuat el.



In ceea ce priveste ancheta, Mike Pompeo a spus ca a raspuns solicitarii de a furniza documente facuta de comisiile care ancheteaza in cadrul procedurii de destituire a sefului statului.



Secretarul de stat al SUA a mai declarat sambata la Atena ca Departamentul de Stat…