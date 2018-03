Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Inspecția Judiciara (IJ) a concluzionat ca Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a adus atingere independenței judecatorilor, dupa ce, in procesul deschis jurnaliștilor Antena 3, a cerut documentele de la dosar, ”pentru investigații intr-un dosar penal”. Anunțul a fost facut, marți, de reprezentanții…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a primit o crunta lovitura intr-un dosar cu care s-a mandrit inclusiv la bilanțul Ministerului Public și la care a lucrat timp de trei ani. Curtea de Apel Alba Iulia i-a achitat definitiv pe traficanții de aur dacic, furat din Muntii Orastiei, intr-un…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Verificarile deschise de Inspecția Judiciara pe numele unor procurori care au condus anchete ce il vizau pe polițistul Eugen Stan, arestat pentru pedofilie, au fost clasate. Motivele care au stat la baza acestei decizii a inspectorilor au fost facute publice, joi, de reprezentanții IJ, și vor fi transmise…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Romanesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, potrivit publicației ZF.ro. Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza…

- Inspectorul judiciar Elenea Radescu va fi judecata de Secția de procurori in materie disciplinara, in urma cercetarii efectuate chiar de colegii ei de la Inspecția Judiciara. Elena Radescu va fi judecata pentru incalcarea articolului 99 din Legea 303/2004, literele a) și m) referitoare la „manifestarile…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Primarul General al Capitalei a reacționat dur, luni dimineața, dupa ce un consilier municipal al PNL a anuntat ca DNA a inceput o ancheta din cauza unei achizitii de masini de deszapezire. Este vorba, de fapt, despre una dintre zecile de solicitari pe care DNA le face, spune Gabriela Firea. Iar de…

- In timp ce șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a incalcat Constituția și deciziile Curții Constituționale a Romaniei (CCR) – dupa cum a aratat nu doar Curtea, ci și ministrul justiției, Tudorel Toader, in raportul in baza caruia a cerut revocarea acesteia din funcție -, procurorul general al…

- Revocarea din DNA a procurorului Mihaiela Moraru Iorga a reprezentat, de fapt, o “execuție”, bazata pe un lanț de minciuni. Chiar daca fundamentul a fost un raport – realizat parca dupa dictare și neasumat, prin semnatura, de procurorul DNA care l-a redactat -, conținutul acestuia și ordinele care l-au…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani despre cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul justiției. Șeful statului s-a referit mai exact la prevederile Legii 303/2004, care nu-I da posibilitatea…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018. “Candidatii care,…

- Președintele Camerei Deputaților, șeful PSD Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut, luni, de noul președinte al Comisiei, Marcel…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Doi foști polițiști, un procuror și un fost ofițer SRI au fost implicați in protejarea unei rețele de proxenetism din București, care ajunsese la apogeu in perioada 2005-2006 și care a fost controlata de cetațeni chinezi, potrivit unei anchete jurnalistice publicate de site-ul Tolo.ro. Cazul a fost…

- Cei 26 de elevi ai unei scoli primare din comuna Sacelu, judetul Gorj, au fost evacuati, luni, din unitatea de invatamant, in urma unui incendiu. Acoperisul a luat foc, iar cladirea s-a umplut de fum. Reprezentantii scolii sustin ca incendiul ar fi izbucnit in urma unui scurtcircuit, dupa ce initial…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Un tanar a murit sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie produd in Tihau, județul Salaj, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Guvernul olandez și George Soros au finanțat generos campaniile Rise Project indreptate impotriva guvernului Romaniei, alimentand protestele rezist din februarie 2017. Tot prin intermediul Rise Project a fost platit și Florin Badița, unul dintre liderii manifestațiilor, fan Kovesi și deținatorul paginii…

- Istoricul Neagu Djuvara a murit, joi, la varsta de 101 ani. Știre in curs de actualizare. Stirea A murit istoricul Neagu Djuvara a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dambovita a anunțat, joi, ca a dispus verificari dupa ce fosta sotie a militarului care si-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Politie, in urma batailor pe care le primea de la barbat, și a depus plangeri…

- Presedintele comisiei parlamentare pentru alegerile din 2009, deputatul Oana Florea, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai…

- Procurorii DNA cer Inaltei Curți redeschiderea unui dosar penal pe numele vicepremierului Paul Stanescu, pe care tot ei l-au anchis in urma cu opt ani. Vicepremierul și ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a fost chemat la ICCJ de catre DNA pentru a i se redeschide un dosar vechi de opt ani. In dosar…

- Protestatarii au inceput sa paraseasca Piața Constituției, puțin dupa ora 21.00, imediat dupa momentul culminant reprezentat de aprinderea luminilor de la telefoanele mobile. Politistii au restrans restrictiile de trafic in zona Unirii-Palatul Parlamentului, transmite Mediafax. Aproximativ 30.000 de…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Absolvenții claselor a XII-a sunt obligați sa susțina probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an in luna februarie. In caz contrar, nu vor mai avea dreptul sa participe la probele scrise din luna iunie. Asta, deși nu a existat comunicare publica, singurele anunțuri in acest sens fiind facute…

- Ramas fara sprijin politic, Mihai Tudose și-a anunțat oficial demisia, luni seara, dupa ședința Consiliului Executiv (CEx) al PSD. La ieșirea din sediul PSD, Tudose a anunțat ca pleaca cu fruntea sus din functia de premier si a spus ca nu va asigura interimatul. ”In seara asta sau maine dimineata…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”. „Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu certuri, Stirea Ponta: Luni, la CEx…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Șeful Poliției, chestorul Bogdan Despescu, a mers, vineri dimineața, la Guvern, pentru o intalnire – fulger cu premierul Mihai Tudose. Despescu i-a inmanat lui Tudose raportul cerut, cu doua zile in urma, privind modul in care au acționat polițiștii și motivele pentru care nu fost luate masuri in cazul…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, joi, pentru a scoate un cadavrul unui barbat din Lacul Titan, din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU București-Ilfov, ajunși la fața locului, se putea observa un corp la aproximativ 20 m de mal. Scafandrii au intrat…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Agentul de la Brigada de Poliție Rutiera (BPR) a Capitalei reținut, luni, pentru pedofilie era programat pentru testarea psihologica o data la cinci ani – pentru calitatea de polițist, și nu o data la trei ani – așa cum sunt testați colegii sai care poarta arma ori conduc mașini de serviciu. Asta, deși…

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA, citata de Agerpres. Astfel, Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. “NYPD si partenerii…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…