- Este zi decisiva in cadrul anchetei din Caracal, acasa la Gheorghe Dinca! Criminaliștii se afla din nou acolo și trebuie sa ia o decizie importanta in ceea ce privește peretele proaspat zidit din casa barbatului.

- Suspiciunile de complicitate se adancesc, odata cu audierea mai multor oameni din Caracal. Soția presupusului criminal ar fi fost acasa in luna mai, atunci cand suspectul marturiseste ca ar fi ucis-o pe Luiza, potrivit vecinului lui Gheorghe Dinca.

- Unchiul Alexadrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, vine cu un document bomba privind intervenția polițiștilor și a procurorilor la casa lui Gheorghe Dinca, in seara in care Alexandra Maceșanu a cerut ajutor la 112."Document oficial. Dovada complicitatii politistilor si procurorilor la posibila…

- Alexandru Cumpanasu a declarat, vineri seara, ca familia Alexandrei Macesanu a fost sunata de ministrul Justitiei, Ana Birchall, care a transmis ca ADN-ul din oasele gasite in butoi, la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al fetei. Astfel, se confirma ceea ce Gheorghe Dinca declarase…

- In cazul Caracal, expertul criminalist Dan Antonescu nu exclude posibilitatea ca Alexandra Macesanu sa fi cazut victima a traficantilor de carne vie, lucru care inseamna ca poate fi in viata in acest moment. “Este un sport national in acea zona. Practic, ca este unul dintre domeniile de activitate…

- Inspectia Judiciara a inceput cercetarea disciplinara fata de procurorul Cristian Ovidiu Popescu, de la Caracal, cel care nu ar fi permis politistilor sa patrunda in casa lui Gheorghe Dinca inainte de ora 6.00, ancheta inspectorilor vizand exercitarea functiei cu grava neglijenta. „Inspectorii judiciari…

- Apar noi și noi informații legate de crimele odioase din Caracal, comise de Gheorghe Dinca. Toata lumea s-a intrebat cum anume a ars criminalul trupul fara viața al Alexandrei Maceșanu, caci timpul a fost unul scurt și barbatul de 66 de ani ar fi avut nevoie de cel puțin 48 de ore pentru a face așa…

- Politistii efectueaza duminica dimineata o noua perchezitie la domiciliul lui Gherghe Dinca, in Caracal, principalul suspect, arestat pentru 30 de zile, in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.