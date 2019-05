Un tribunal al ONU a ordonat efectuarea unei anchete dupa ce fostul lider politic al sarbilor din Bosnia Radovan Karadzic ar fi participat la un eveniment public in Muntenegru, prin telefon, din celula in care se afla intr-un centru de detentie din Olanda, informeaza marti AFP.



Incidentul a survenit la nici doua luni dupa ce Karadzic a fost condamnat la inchisoare pe viata de Mecanismul pentru Tribunalele Penale Internationale (MTPI), cu sediul la Haga, pentru genocid si crime de razboi comise in timpul razboiului din Bosnia (1992-1995).



"In seara zilei de 3 mai, detinutul…