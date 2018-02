Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Hunedoara au anuntat, marti, ca ancheta desfasurata la Mina Lupeni, unde doi mineri au murit in urma unui accident, a fost finalizata. Dosarul va fi trimis Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Inspectorii de munca din judetul Hunedoara au finalizat ancheta in cazul surparii de la Mina Lupeni, iar prinicpalele cauze identificate sunt suprapunerea unei caderi de plafon, peste o fisura existenta si o acumulare de minereu. Dosarul va fi inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani.…

- Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a fost trimis in judecata, luna trecuta, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud este vorba despre Ferședi Bogdan Mircea, care in luna august 2014, in afara atribuțiilor de serviciu, nerespectand…

- Magistratii Judecatoriei Galati au emis, vineri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele a cinci persoane dintre cele sase retinute de procurori in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, au anuntat sambata reprezentanti ai Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Fiul lui Liviu Dragnea este menționat in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Valentin Ștefan Dragnea este menționat ca proprietarul unor firme fața de care s-a disjuns un nou…

- Trei oameni au murit intr-un accident rutier petrecut sambata, la iesirea din municipiul Orastie. Printre victime se afla Darius Stan, un tanar de 19 ani, elev in clasa a XII-a la un colegiu din Orastie. Ceilalti doi oameni care au murit sunt un barbat de 60 de ani si o femeie in varsta de 59 de ani.…

- Dosarul DNA in care fostii sefi ai Politiei Timis sunt cercetati pentru abuz in serviciu nu a fost finalizat nici la trei ani de la perchezitiile realizate la IPJ Timis. In 19 ianuarie, procurorii DNA au luat o masura interesanta in acest caz, iar joi, 25 ianuarie, va fi audiat un martor – cheie al…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Concluziile anchetei administrative efectuate la Spitalul de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, in cazul pacientei care a murit in data de 5 ianuarie a.c., din cauza unei peritonite, au fost facute publice joi. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgența Suceava, dr. Mihai Ardeleanu, a ...

- S-au auzit focuri de arma in gara din Deva. Un agent de paza din Constanța, care insoțea un tren de marfa, a tras cu gloanțe din cauciuc inspre un barbat. Victima a sunat la 112, dupa ce a fost ranita in timp de traversa liniile de calea ferata. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miecuri,…

- Este o artista la mare moda in Romania, iar toata lumea știe ca majoritatea cantecelor sale sunt inspirate din viața reala. Puțini sunt insa cei care știu adevaratul motiv pentru care...

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au inceput o ancheta vizand acuzatiile familiei unui barbat in varsta de 75 de ani care a murit dupa ce a fost transferat de la un spital la altul. Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Iasi, Marius Voicescu, a declarat, ieri, ca la sediul…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- „Din cercetari a rezultat faptul ca cele trei fapte ar fi fost comise in perioada 5 - 8 ianuarie 2018. Intr-unul dintre cazuri, respectiv in noaptea de 8 spre 9 ianuarie, tinerii ar fi fost surprinsi in flagrant de catre politistii locali, pe bulevardul Independentei, si ar fi retinut unul dintre ei.…

- O ancheta are loc la Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, unde joi a murit o fetita de 1 an si jumatate, diagnosticata cu varicela. Medicul care a consultat-o prima oara nu a considerat necesara internarea, astfel ca mama fetitei a cerut sa plece acasa, iar a doua zi micuta a murit.

- Ministrul de interne, Carmen Dan - audiere in cazul microfonului Ministrul de interne, Carmen Dan. Foto: Arhiva . Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiata, astazi, la Parchetul General în legatura cu dispozitivul de înregistrare gasit în locuinta sa. La iesirea…

- Acuzații dure la adresa a doua spitale importante din Sibiu. Familia unei tinere susține ca medicii de la Spitalul județean și de la cel militar i-au acordat prea tarziu ingrijiri, deși fata era in stare critica. Tanara a murit la cateva ore dupa ce s-a prezentat la camera de garda.

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Un tanar a murit si altul a fost ranit, in urma unui scandal care s-a produs noaptea trecuta in comuna Stejari. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, in urma scandalului, o persoana a fost ucisa si alta ranita. Este vorba de un tanar, de 29 de ani, care si-a pierdut viata in…

- „Ziarul de Iasi" a aflat detalii absolut halucinante din cadrul anchetei derulate de Parchet in cazul femeii ingropate de concubinul cu care traia de ani buni si de fiul cel mare al celor doi. Petronela Viciriuc, femeia de 33 de ani din comuna Scobinti care a fost inhumata pe camp, ar fi fost inca vie…

- Florin Dragomir Fratica, fost primar al comunei Bradu, judetul Arges, a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie sub forma instigarii la abuz in serviciu, intr-un dosar legat de retrocedarea unui teren, prejudiciul in acest caz fiind de peste 35 milioane…

- Seful Politiei Rutiere din Giurgiu impreuna cu alte doua persoane au plecat la vanatoare in seara de Ajun pe un lac de acumulare din apropiere. Potrivit Realitatea TV, din anumite motive, inca necunoscute, barca s-a rasturnat, iar o persoana nu a supravietuit. Cadavrul a fost scos dupa aproape doua…

- In dosarul traficantilor de droguri au avut loc, astazi, 10 retineri. Printre cei retinuti se afla si un minor. Amintim ca, o acțiune in forța a mascaților a avut loc, miercuri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta…

- UPDATE – Minerul internat la Spitalul de Urgența Floreasca a murit, in jurul orei 19,50, a declarat pentru Agerpres coordonatorul SMURD București, medicul Bogdan Oprița. Starea minerului, transportat in capitala cu […]

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Parchetul General a inregistrat joi dosarul penal deschis in legatura cu incidentul auto in care au fost implicați deputatul Ioan Terea și doi participanți la protestul fața de modificarile legilor justiției. * Deputatul Ioan Terea, despre incidentul de miercuri seara: Nu am lovit pe nimeni,…

- Tribunalul Militar Bucuresti a decis miercuri ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie trimis la Tribunalul Bucuresti, pentru a fi reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone."Admite…

- Politiștii de investigatii criminale din cadrul Politiei Muncipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infractiunii de talharie calificata. Din cercetari, politiștii au stabilit ca, in noaptea de 18 spre 19 octombrie, P.Nicolae, de 19 ani,…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a deschis o ancheta la Maternitatea ”Cuza Voda” din Iasi, unde patru bebelusi ar fi fost infectati cu Klebsiella in sectia de neonatologie, iar din pacate doi dintre micuți au...

- Ancheta desfasurata de procurori in cazul crimei petrecute saptamana trecuta la Sfantu Gheorghe a scos la iveala ca adolescentul in varsta de 16 ani, suspectat de comiterea faptei, ar fi mancat bucati din corpul victimei. Procurorul Andrian Baciu, din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna,…

- Detașamentul Alba a intervenit, duminica, in jurul orei 09.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in localitatea Ighiu. Dupa stingerea incendiului, s-a constatat ca in autoturism se afla o persoana, a transmis ISU Alba. La fața locului s-au deplasat și rerezentanții IPJ Alba care…

- Ancheta efectuata de Inspectoratul Teritorial de Munca in cazul accidentului de la Mina Lupeni a fost finalizata și a prezentat "unele deficiențe pe partea de organizare", rezultatele anchetei fiind transmise Parchetului, a anunțat vineri ministrul Energiei, Toma Petcu. "Ancheta…

- Actrița Stela Popescu, gasita moarta în locuința sa joi seara, ar fi murit din cauza unui accident vascular cerebral, cu 12 ore înainte sa fie descoperita de fiica sa adoptiva. UPDATE 11:50 Institutul de Medicina Legala a finalizat autopsia, iar cauza decesului ar fi accident…

- Curtea Constituționala a respins solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu și a decis ca procurorii DNA pot ancheta hotarari de guvern. Astfel, CCR a decias ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Ancheta DNA in cazul Belina nu vizeaza oportunitatea,…

- Ancheta in cazul unui groaznic accident rutier in care a murit un copil in varsta de 8 ani, la care nici macar necropsia nu era depusa la dosar, la patru luni de la tragedie, a fost partial deblocata dupa ce situatia anormala a fost semnalata saptamana trecuta de cotidianul nostru. Parintii ...

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta nu vor mai redeschide anul acesta dosarul in care Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru in cadrul Sectiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost achitata de Judecatoria Constanta, in prima instanta. Noul termen al cauzei…

- Gica Popescu si-a luat pe nepregatite prietenii si fanii, atunci cand a decis sa-si schimbe look-ul. Ajuns la 50 de ani, „Baciul” s-a ras in cap, iar primele imagini cu noua infatisare a fostului star al „Generatiei de Aur” au fost surprinse de paparazzii Spynews.ro.

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații…

- Polițiștii din Argeș au finalizat cercetarile in dosarul privind luptele de strada, care au avut loc pe 26 septembrie in comuna Bascov, in care au fost inculpate 31 de persoane. ”Din cercetari polițiștii au stabilit ca, in data de 26 septembrie, doua grupuri de persoane au participat la un conflict,…

- Un barbat de 43 din orașul Corabia a murit, sâmbata seara, într-o ambulanța care îl transporta spre spitalul din Slatina. Pacientul a fost transportat fara medic, iar asistenta a executat manevrele de resusitare cu mâinile goale.

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii va fi audiata, luni, in Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Aceasta a fost chemata la Parlament dupa ce a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in conditii suspecte. „Doamna Maria…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la Antena 3 ca o persoana a murit in conditii suspecte dupa alegerile prezidențiale din 2009, pentru a nu se afla adevarul. ”Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmatie la o…

- CFR l-a transferat azi pe Sebastian Mailat, mijlocaș declarat liber de contract in urma cu cateva zile. Fotbalistul de 19 ani se afla și pe lista FCSB-ului. TV Digi Sport anunța ca adevaratul motiv pentru care FCSB a ratat acest transfer este legat de Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor nu ar fi fost…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit, joi, la o fabrica din Simeria, dupa ce a fost strivit intre tampoanele a doua vagoane, dupa deraierea uneia dintre garnituri. Politistii si inspectorii ITM fac cercetari.