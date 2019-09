Stiri pe aceeasi tema

- Obiectele gasite in mașina lui Gheorghe Dinca și despre care nu se știe cui aparțin ii duc pe criminaliști cu gandul la o a treia victima. E vorba despre un cercel și o poșeta, care nu sunt nici ale Alexandrei și nici ale Luizei, adolescente pe care barbatul de 66 de ani a spus la [...]

- Unchiul Alexadrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, vine cu un document bomba privind intervenția polițiștilor și a procurorilor la casa lui Gheorghe Dinca, in seara in care Alexandra Maceșanu a cerut ajutor la 112."Document oficial. Dovada complicitatii politistilor si procurorilor la posibila…

- Sanctiuni contraventionale si avertismente. Cu asta s-au ales mai multi agenti economici din judet, in cursul lunii trecute, din partea inspectorilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj. Motivul? Nu au respectat legislatia din domeniul muncii. In cadrul clasicelelor controale…

- Inspectorii de munca au sanctionat, saptamana trecuta, un angajator din orasul Novaci, cu o amenda in valoare de 20.000 de lei, pentru munca fara forme legale de angajare. Angajatorul are ca obiect de activitate alimentatia publica, iar persoana depistata muncind fara a avea incheiat, in prealabil,…

- Un italian in varsta de 64 de ani și concubina lui, o romanca in varsta de 43 de ani, ambii aflați in arest la domiciliu pentru exploatare de persoane, au continuat sa-și vada liniștiți de „treaba”! Italianul avea afaceri in agricultura in zona Marina di Ginosa (Taranto). Cei doi au fost puși sub arest…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat astazi declansarea unei campanii de controale vizand evaziunea si munca la negru.Vom incepe acum, in august, un program mai amplu de verificari, in care vor fi implicati si colegii de la Ministerul Muncii. Vor fi verificari pentru partea de evaziune…

- In perioada 08.07.2019 - 12.07.2019 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control in domeniul relațiilor de munca și in domeniul securitații și sanatații in munca la unitațile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecții,…

- Rapoartele GRECO, facute publice Foto arhiva România a facut foarte putine progrese în adoptarea de masuri pentru a preveni coruptia în rândul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor si pentru a raspunde la îngrijorarile legate de controversata sa reforma a…