Anchetă cu privire la declaraţiile homofobe ale unui episcop din Cipru Intr-un discurs filmat si difuzat pe retelele de socializare, episcopul Neophytos din Morphou a declarat in luna iunie ca daca o femeie a facut sex anal in timpul sarcinii, homosexualitatea ar putea fi "transmisa" copilului ei.



Episcopul asigura, de asemenea, ca homosexualii "miros urat", ba chiar ca "put", dupa cum explica el, povestind despre o intalnire dintre un calugar si un tanar homosexual care "avea un miros special".



Procurorul general al Ciprului, Costas Clerides, a declarat ca a ordonat sefului politiei sa investigheze daca afirmatiile episcopului - care au suscitat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia spune ca masurile punitive ale Uniunii Europene impotriva sa "nu vor afecta in niciun fel" activitatile de foraj ale Ankarei in estul Mediteranei, in largul Ciprului, relateaza DPA. Ministerul de Externe turc a transmis marti ca actiunile blocului comunitar "arata cat de multe prejudecati are…

- Romania se plaseaza pe locul 26 din 28 de tari ale Uniunii Europene in ceea ce priveste infrastructura feroviara, pentru ca urmatoarele doua tari din clasament, Cipru si Malta, nu au cai ferate, a declarat marti presedintele onorific al Club Feroviar, Octavian Udriste, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Procurorul special Robert Mueller a rupt tacerea miercuri pentru a explica faptul ca investigatiile sale complexe nu l-au spalat pe Donald Trump de vreo banuiala si ca numai Congresul este in masura sa-l inculpe pe un presedinte in functie, relateaza AFP.

- Procurorul special Robert Mueller va susține miercuri o declarație de presa la 18.00, ora României, cu privire la investigația privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat Departamentul de Justiție, relateaza Reuters. Va fi prima sa declarație publica despre…

- "Ii rog pe romani sa vina la vot, este un scrutin extrem de important. (...) Pe de alta parte, pentru Romania avem acest referendum convocat de presedinte in care romanii sunt chemati sa spuna daca vor stat de drept sau nu. De fapt, asta e mesajul de fond al intrebarilor, al celor doua intrebari…

- Premierul danez Lars Lokke Rasmussen a apreciat miercuri ca exceptia obtinuta de tara sa de la politicile de aparare ale Uniunii Europene nu este in interesul Danemarcei si ca urmatorul guvern ar trebui sa organizeze un referendum pe aceasta tema, transmite dpa. Organizarea unui astfel de referendum…

- Suedia va redeschide ancheta cu privire la fondatorul WikiLeaks, Julien Assange, in legatura cu o acuzatie de viol, a anuntat luni procuratura de la Stockholm, transmit AFP, Reuters si dpa. "Am decis redeschiderea anchetei", a anuntat procuroarea adjuncta Eva Marie Persson, in cadrul unei…