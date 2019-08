Anchetă Caracal. Șantajistul lăsat liber. Alexandru Cumpănașu: S-a jucat cu sentimentele familiei și va plăti "Le-a comunicat parinților Alexandrei ca va stabili o intalnire, un schimb. A fost o licarire de speranța pentru noi toți. A fost un act necugetat al unei persoane care s-a jucat cu sentimentele familiei și cu autoritațile. Va plati pentru asta. A fost un apel de pe numar necunoscut care spunea ca e o deține pe Luiza și ca știe unde este Alexandra, ca e parte din rețeaua de crima organizata. Inregistrarile sunt facute de catre noi” a spus Alexandru Cumpanașu. Cateva mii de euro a cerut tanarul. Anchetatorii l-au prins in flagrant. A fost o gluma, le-a spus el. Ceea ce nu a conștientizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

