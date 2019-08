Anchetă Caracal. Remus Rădoi, despre Gheorghe Dincă: Făcea parte dintr-o rețea. Am informații de la DIICOT Remus Radoi, un om de afaceri din Caracal, a fost invitat in studioul Romania TV unde a vorbit despre audierile la care urmeaza sa ia parte in ancheta lui Gheorghe Dinca. ”O sa le declar anchetatorilor tot ceea ce știu, respectiv adevarul. Faptul ca instituțiile statului erau informate cu cel puțin trei luni inainte și aici vobesc de DGA central, MAI și Secția Speciala de Investigare a Infracțiunilor din Magistratura cu privire la faptul ca DIICOT Olt și procurorul șef al DIICOT Olt ar fi defectat un dosar in care erau peste 40 de victime. Un dosar din 2018 care s-a finalizat cu reținerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

