Raportul INML cu privire la rezultatele testelor ADN facute in cazul Alexandrei Maceșanu este unul preliminar, susține Romania TV. De altfel, avocatul Tonel Pop a precizat, in cadrul unei intervenții televizate, de ce nu exista un act oficial in acest caz.

”Exista o diferența intre o analiza ADN și un raport global al anchetei. O expertiza ADN nu se face așa simplu cu niște eprubete. Se face automat de catre un aparat special. Intre 5 și 54 de ore, aparatul, prin omologarea lui, da rezultatul. Rezultatul ADN nu poate fi parțial. Aparatul iți da exact daca este sau nu este ADN-ul respectiv.…