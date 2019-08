Anchetă Caracal. INML, rezultate ADN ale oaselor din pădure In cursul zilei de astazi sunt așteptate rezultatele analizelor genetice de la INML asupra oaselor gasite in padure de anchetatori in apropierea orașului casei lui Gheorghe Dinca. Oasele n-au fost propriu-zis gasite, locul din padure a fost indicat de Gheorghe Dinca. Inculpatul din Caracal a spus ca aparțin fetei din mai, indicand-o pe Luiza. Cu toții am considerat atunci ca barbatul de 66 de ani a incurcat luna. Rezultatele inițiale nu vin insa sa confirme ca oasele aparțin Luizei, dar sigur sunt ale unei tinere fete alta decat Alexandra. Deci avem doua victime, una in mai, alta in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

