- Procurorii și ofițerii de poliție judiciara din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) au ridicat marți documente de la Judecatoria Craiova, Judecatoria Caracal și Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, anunța secția."In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii…

- Procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) au cerut, miercuri, de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal in copie certificata. Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) ancheteaza modul in care procurorii de la Parchetul din Caracal si cei de la…

- Secția Speciala pentru infracțiunilor din justiție (SIIJ) a decis inceperea urmaririi penale in rem, pentru abuz in serviciu, in cazul crimelor din Caracal, anunța Parchetul General. SIIJ cerceteaza ”imprejurarile in care organele de urmarire penala au acționat / nu au acționat in contextul cercetarilor…

- In cursul zilei de luni, procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au efectuat acte de urmarire penala in aceasta cauza, constand in ridicarea unor documente de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, DIICOT - Serviciul Teritorial…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a decis, astazi, amanarea cu zi privind suspendarea Mariei Piturca. Este vorba despre procurorul care, in data de 21 iunie, a luat-o cu forta pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, pentru a o duce la familia sa adoptiva. Procurorul Maria Piturca…

- Potrivit Mediafax, Mariana Saramat, asistenta maternala care a avut grija de Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu forța de procurorul Maria Piturca pentru a fi data familiei adoptive, a fost audiata miercuri la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Femeia…

- Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, a precizat ca a revizuit o plangere penala a unui ONG, care va fi depusa la Secția pentru anchetarea magistraților impotriva procurorului care ar fi bruscat fetița din Mehedinți. Este vorba despre FACIAS - Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor…

- Verificarile vizeaza modalitatea in care procurorul a exercitat supravegherea cercetarii penale in acest caz, inclusiv in ceea ce priveste coordonarea activitatii de efectuare a perchezitiei domiciliare de vineri.