- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, are pagina dedicata pe Wikipedia. Informațiile despre criminal sunt, insa, inexacte, iar existența unei pagini despre "criminal in serie roman" a provocat indignare in randul unor internauți.…

- La aproape doua saptamani de la tragedia de la Caracal, anchetatorii au inceput sa sparga gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dinca. Amintim ca Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, fete pe care le luase la ocazie.Citește și: ANM a emis prognoza meteo…

- Purtatorul de cuvant al DIICOT Mihaela Porime a declarat, marți, ca Gheorghe Dinca a indicat ca a ucis-o pe Luiza, iar resturile le-a pus intr-un sac. Anchetatorii care continua cautarile celor doua fete disparute in Caracal au gasit intr-un sac mai multe ramașițe umane și cenușa despre care Gheorghe…

- Anchetatorii au gasit ramașițe umane intr-o padure din apropiere de Caracal. Gheorghe Dinca este cel care le-a spus anchetatorilor ca acolo ar fi aruncat resturi din corpul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie 2019. Gheorghe Dinca a spus anchetatorilor ca el a ucis-o pe Luiza Melencu, a incendiat-o…

- Anchetatorii au gasit, vineri, in casa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariția celor doua tinere, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, noi fragmente osoase, potrivit DIICOT. Probele urmeaza sa fie trimise la Institutul de Medicina Legala pentru expertiza genetica și antropologica,…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca procurorii iau in calcul ca Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu sa fie vii. Insa, oamenii legii merg și pe pista morții celor doua.Citește și: In plin SCANDAL național, parinții Alexandrei au primit o scrisoare: 'Nimeni nu a facut nimic deși se putea…'…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…